



به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خواستار افزودن ایران به لایحه تحریم‌های روسیه شد.



دونالد ترامپ نوشت: «جمهوری‌خواهان باید ایران را به لایحه تحریم‌های روسیه اضافه کنند. این همان کاری بود که لیندسی گراهام می‌خواست انجام دهد و قرار بود عملی شود. مهم!!!»