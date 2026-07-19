ترامپ: ایران باید به لایحه تحریمهای روسیه اضافه شود
رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خواستار افزودن ایران به لایحه تحریمهای روسیه شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۱۷| |
3506 بازدید
به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خواستار افزودن ایران به لایحه تحریمهای روسیه شد.
دونالد ترامپ نوشت: «جمهوریخواهان باید ایران را به لایحه تحریمهای روسیه اضافه کنند. این همان کاری بود که لیندسی گراهام میخواست انجام دهد و قرار بود عملی شود. مهم!!!»
گزارش خطا
ایران باید از طریق میانجیها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
نگاه «اردوغان» و «الشرع» به حزب الله لبنان مثبت شده است/ دکترین جدید امنیتی ترکیه به نفع حزبالله عمل میکند