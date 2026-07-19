عزاداری اهالی رسانه در شب شهادت اسیر خردسال کربلا

همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، جمعی از مدیران و اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فرهنگی، دوشنبه شب (۲۹ تیرماه) در مراسم عزاداری گرد هم می‌آیند.

در مراسمی ویژه، اهالی رسانه و فعالان فرهنگی گرد هم می‌آیند تا ضمن سوگواری برای کوچک‌ترین بانوی اسیر کربلا، بر پیوند ناگسستنی قلم و عاشورا تأکید کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک، این مراسم معنوی با هم‌نشینی اهالی قلم و تصویر با پیام جاودان حماسه حسینی و یاران و اصحاب آن امام بزرگوار، برگزار می‌شود. جمعی از چهره‌های مذهبی و اجتماعی-سیاسی نیز در این مراسم حضور دارند.

بر اساس این گزارش، مراسم روضه‌خوانی و عزاداری شب شهادت حضرت رقیه (س)، از ساعت ۲۰ روز دوشنبه (واقع در خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه نظری، کوچه دلفان، پلاک ۸) برگزار می‌شود.

سخنرانی حجت‌الاسلام شهاب مرادی و مداحی کربلایی ابراهیم جلالیان از جمله برنامه‌های این مراسم سوگواری است.