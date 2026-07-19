قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۴،۱۳۰ (یکصد و نود و چهار هزار و یکصد و سی) تومان رسید.

قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۰۲۳۷ (یکصد و پنجاه هزار و دویست و سی و هفت) تومان به ۱۵۰۴۶۲ (یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و شصت و دو) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۴,۱۳۰ (یکصد و نود و چهار هزار و یکصد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۱۸۶۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و شصت و هشت) تومان به ۱۷۲۱۱۳ (یکصد و هفتاد و دو هزار و یکصد و سیزده) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۲۲,۲۲۰ (دویست و بیست و دو هزار و دویست و بیست) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۰۹۰۸ (چهل هزار و نهصد و هشت) تومان به ۴۰۹۷۰ (چهل هزار و نهصد و هفتاد) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۵۳,۱۱۰ (پنجاه و سه هزار و یکصد و ده) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۶۱,۲۹۰ (دویست و شصت و یک هزار و دویست و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۱۲۰ (چهار هزار و یکصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۳۸,۵۱۰ (یکصد و سی و هشت هزار و پانصد و ده) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۳۵,۵۹۰ (یکصد و سی و پنج هزار و پانصد و نود) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۴۶.۱ تومان نرخ‌گذاری شد.

