قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۸ تیر
به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 4018 (چهار هزار و هجده) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 81 میلیون و 700 هزار تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 190 میلیون و 500 هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، 97 میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، 54 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه، 28 میلیون تومان فروخته شد.