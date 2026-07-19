چرا استفاده از پهپادهای شخصی دراسرائیل ممنوع شد؟

رژیم صهیونیستی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن پرواز تمامی پهپادهای شخصی به مدت شش ماه در سراسر اراضی اشغالی ممنوع می‌شود؛ اقدامی که به گزارش رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم، پس از هشدار مقام‌های امنیتی و با استناد به خطر حمله به شخصیت‌های ارشد اسرائیلی مطرح شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این طرح، ممنوعیت پرواز پهپادهای شخصی تا زمان تدوین و اجرای مقررات جدید برای استفاده از پهپادها تحت نظارت رسمی ادامه خواهد داشت و در دوره ممنوعیت، متخلفان در مرحله اول جریمه خواهند می‌شوند و در مرحله بعد، پرواز غیرمجاز پهپادهای شخصی به‌عنوان جرم کیفری تلقی خواهد شد.

مقام‌های امنیتی اسرائیل پهپادها را تهدیدی جدی توصیف کرده‌اند که به گفته آن‌ها، بشریت هنوز به‌طور کامل ابعاد آن را درک نکرده است؛ زیرا به گفته آن‌ها «این تجهیزات به‌راحتی در دسترس هستند، استفاده از آن‌ها آسان است و می‌توان از آن‌ها برای اجرای طیف گسترده‌ای از حملات بهره برد».

یکی از نگرانی‌های اصلی شین‌بت، احتمال حمله به شخصیت‌های اسرائیلی است. دلیل دیگر پیشنهاد این محدودیت‌ها، به ادعای این گزارش، تهدید ایران به هدف قرار دادن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو بوده است.