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زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس+جزییات

سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، گفت: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۸
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زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس+جزییات

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی توضیح داد: پیش از این، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده بود که جلسات مجلس باید در محل ساختمان بهارستان برگزار شود. با تصویب این طرح و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکان‌های دیگر یا به صورت مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به این مصوبه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی مشاهده نشد و از این جهت شورای نگهبان ایراد و اشکالی به آن وارد نکرد.

طحان‌نظیف همچنین با اشاره به زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس گفت: آنچه بنده شنیده‌ام این است که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت.

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طحان نظیف مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
هرچی بیشتر تعطیل باشه به نفع مردم و کشوره
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