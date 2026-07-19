زمان ازسرگیری فعالیتهای مجلس+جزییات
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی توضیح داد: پیش از این، در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده بود که جلسات مجلس باید در محل ساختمان بهارستان برگزار شود. با تصویب این طرح و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکانهای دیگر یا به صورت مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به این مصوبه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی مشاهده نشد و از این جهت شورای نگهبان ایراد و اشکالی به آن وارد نکرد.
طحاننظیف همچنین با اشاره به زمان ازسرگیری فعالیتهای مجلس گفت: آنچه بنده شنیدهام این است که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیتهای خود را از سر خواهد گرفت.