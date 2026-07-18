کاهش ساعت کاری برخی شهرهای ایلام
به گزارش تابناک، روابط عمومی تشریفات و امور بینالملل استانداری ایلام در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان، تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و بهمنظور مدیریت مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در برخی شهرستانهای استان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ کاهش مییابد.
بر اساس این اطلاعیه، در شهرستانهای دهلران و مهران ساعت پایان کار ادارات دو ساعت زودتر از زمان معمول خواهد بود.
همچنین در شهرستانهای آبدانان، درهشهر و سیروان نیز ادارات یک ساعت زودتر به فعالیت خود پایان خواهند داد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
استانداری ایلام از شهروندان، ادارات و دستگاههای اجرایی خواسته است با صرفهجویی در مصرف برق و آب، برای حفظ پایداری شبکههای خدماترسان همکاری لازم را داشته باشند.