کاهش ساعت کاری برخی شهرهای ایلام

روابط عمومی تشریفات و امور بین‌الملل استانداری ایلام از کاهش ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در برخی شهرستان‌های استان برای روز یکشنبه ۲۸ تیرماه خبر داد.

به گزارش تابناک، روابط عمومی تشریفات و امور بین‌الملل استانداری ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در برخی شهرستان‌های استان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ کاهش می‌یابد.

بر اساس این اطلاعیه، در شهرستان‌های دهلران و مهران ساعت پایان کار ادارات دو ساعت زودتر از زمان معمول خواهد بود.

همچنین در شهرستان‌های آبدانان، دره‌شهر و سیروان نیز ادارات یک ساعت زودتر به فعالیت خود پایان خواهند داد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

استانداری ایلام از شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواسته است با صرفه‌جویی در مصرف برق و آب، برای حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری لازم را داشته باشند.