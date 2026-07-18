تصادف مرگبار دو تریلی در محور خرانق–یزد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از جان‌باختن دو نفر در پی برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه تریلی کشنده در محور خرانق به یزد خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد عشقی اظهار کرد: وقوع تصادف رخ‌به‌رخ دو دستگاه تریلی کشنده در کیلومتر ۳۱ محور خرانق به یزد، از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات «EOC» به پایگاه امدادونجات بین‌شهری خرانق، یادمان شهید احمدی روشن، اعلام شد.

عشقی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از اعلام حادثه با تجهیزات و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند، در بررسی‌های اولیه مشخص شد دو نفر در کابین تریلی‌ها محبوس شده و متأسفانه بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده‌اند. نیروهای عملیاتی با استفاده از ست هیدرولیک ، عملیات رهاسازی پیکر جان‌باختگان را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد بیان کرد: این عملیات با حضور پلیس راه، نیروی انتظامی، اورژانس ۱۱۵، آتش‌نشانی و عوامل راهداری انجام شد. نیروهای هلال‌احمر پس از پایان عملیات و رهاسازی اجساد را تحویل عوامل ذیربط در محل دادند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث جاده‌ای، کوهستانی و سایر شرایط اضطراری، در سریع‌ترین زمان ممکن با شماره ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.