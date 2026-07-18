صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصادف مرگبار دو تریلی در محور خرانق–یزد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از جان‌باختن دو نفر در پی برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه تریلی کشنده در محور خرانق به یزد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۰۴
| |
682 بازدید
تصادف مرگبار دو تریلی در محور خرانق–یزد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد عشقی اظهار کرد: وقوع تصادف رخ‌به‌رخ دو دستگاه تریلی کشنده در کیلومتر ۳۱ محور خرانق به یزد، از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات «EOC» به پایگاه امدادونجات بین‌شهری خرانق، یادمان شهید احمدی روشن، اعلام شد.

عشقی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از اعلام حادثه با تجهیزات و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند، در بررسی‌های اولیه مشخص شد دو نفر در کابین تریلی‌ها محبوس شده و متأسفانه بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده‌اند. نیروهای عملیاتی با استفاده از ست هیدرولیک ، عملیات رهاسازی پیکر جان‌باختگان را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد بیان کرد: این عملیات با حضور پلیس راه، نیروی انتظامی، اورژانس ۱۱۵، آتش‌نشانی و عوامل راهداری انجام شد. نیروهای هلال‌احمر پس از پایان عملیات و رهاسازی اجساد را تحویل عوامل ذیربط در محل دادند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث جاده‌ای، کوهستانی و سایر شرایط اضطراری، در سریع‌ترین زمان ممکن با شماره ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
یزد تصادف تریلی تصادف تریلی مرگ سرنشینان
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصادف اتوبوس حامل زائران عراقی در محور سبزوار
تصادف شدید اتوبوس با تراموا و ۱۴ خودرو در ورشو
تصادف هولناک سواری با تریلی ۴ قربانی گرفت
مرگ دو سرنشین در تصادف دو دستگاه تریلی
تصادف مرگبار تریلی کمرشکن و ۷ خودرو در جنوب تهران
تصادف یک دستگاه اتوبوس با تریلی با ۲۶ مصدوم
تصادف پراید با تریلی ۳ قربانی گرفت
4 کشته در تصادف تریلی با پراید در زاهدان
مرگ ۲ تن در تصادف تریلی و پژو
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۸۶ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oPE
tabnak.ir/005oPE