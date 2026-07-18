پیشبینی قیمت دلارِ فردا یکشنبه، ۲۸ تیر ماه
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت دلار روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ معاملات را با رشد پنج هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات روز پنجشنبه آغاز کرد و روی رقم ۱۹۲ هزار تومان قرار گرفت. این اسکناس تا پایان معاملات نیز در همین محدوده باقی ماند و نخستین روز هفته را با تثبیت در آستانه کریدور جدید به پایان رساند.
بازار ارز در شرایطی هفته جدید را آغاز کرد که هفتمین شب متوالی درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا سپری شده و حملات متقابل به زیرساختها و اهداف راهبردی، فضای سیاسی منطقه را بیش از گذشته ملتهب کرده بود. همزمان، نگرانیها درباره امنیت تردد در تنگه هرمز و احتمال گسترش دامنه درگیریها، انتظارات تورمی را در بازار ارز افزایش داد. این تحولات موجب رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز شد و ریسکهای ژئوپلیتیکی را به شکل محسوسی بالا برد.
فعالان بازار میگویند در معاملات روز شنبه، تقاضای احتیاطی نسبت به عرضه برتری داشت و بسیاری از دارندگان ارز نیز به دلیل نگرانی از ادامه تنشها، تمایلی به فروش نداشتند. همین موضوع باعث شد دلار بدون مقاومت جدی وارد کانال ۱۹۲ هزار تومان شود.
پیش بینی قیمت دلار
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا ادامه داشته باشد، بازار ارز همچنان از ریسکهای سیاسی تغذیه خواهد کرد. به باور آنها، در صورت تداوم درگیریها یا انتشار اخبار منفی جدید، احتمال ورود دلار به کریدور بیستم و آزمایش سطوح بالاتر افزایش مییابد.
در مقابل، اگر طی روزهای آینده نشانههای معتبری از کاهش تنشها، ازسرگیری مذاکرات یا اقدامات دیپلماتیک مؤثر منتشر شود، بخشی از تقاضای احتیاطی میتواند از بازار خارج شود و دلار به سمت سطوح پایینتر اصلاح کند. با این حال، معاملهگران معتقدند در شرایط فعلی، وزن متغیرهای سیاسی بر عوامل اقتصادی همچنان سنگینتر است و هر خبر امنیتی میتواند جهت بازار را در کوتاهمدت تغییر دهد.