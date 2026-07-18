مرگ ۲ سرباز آمریکایی در اردن

به گزارش تابناک، فرماندهی ارتش مرکزی آمریکا (سنتکام) شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در تاریخ ۱۷ ژوئیه (۲۷ تیر ماه)، دو سرباز آمریکایی در اردن در حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران کشته شدند. علاوه بر این، یک سرباز در حال حاضر در حین عملیات مفقود شده است.

این فرماندهی تروریستی افزود: چهار سرباز آمریکایی برای اقدامات پزشکی به بیمارستان‌های اردن منتقل شدند. آنها از آن زمان مرخص شده‌اند و سایر پرسنلی که به دلیل جراحات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، به محل خدمت خود بازگشته‌اند. به احترام خانواده‌ها، سنتکام اطلاعات اضافی از جمله هویت سربازان کشته‌شده را تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین خویشاوندان مخفی نگه می‌دارد.

سنتکام روز جمعه از موج جدیدی از تجاوزات به خاک کشورمان خبر داده بود. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شد که بنا به اذعان رسانه‌های عربی، سامانه‌های پاتریوت اردن در برابر موشک‌ها شکست خوردند و انفجارهای جدیدی، پایگاه‌های اشغالگران آمریکا در کویت و بحرین را به لرزه درآورد.