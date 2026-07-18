صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خلاصه سیاست ترامپ در قبال ایران در یک عکس!

فعال رسانه‌ای: سیاست ترامپ در قبال ایران را می‌توان در یک عکس خلاصه کرد: یک پل تخریب‌شده در بندرعباس، ایران. و یک مسیر انحرافی فعال.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۷۵
| |
6454 بازدید

خلاصه سیاست ترامپ در قبال ایران در یک عکس!

به گزارش تابناک. یک فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ترامپ در قبال ایران را می‌توان در یک عکس خلاصه کرد: یک پل تخریب‌شده در بندرعباس، ایران. و یک مسیر انحرافی فعال.

این حملات خود-براندازانه موفق نخواهند شد. ایران به کار خود ادامه خواهد داد، در حالی که تنش‌ها افزایش می‌یابد و مردم عادی ایران هزینه آن را متحمل می‌شوند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران حمله جنگ هرمزگان زیرساخت ها تخریب پل
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عمان ممکن است در کوتاه مدت با ایران درباره تنگه هرمز همکاری نکند/ جنگ تمام عیار برای آمریکا ریسک بزرگ و خطرناکی است
موشه یعلون: اهدافمان در جنگ علیه ایران محقق نشد
هرمزگان از جدول خاموشی‌ها و قطع برق خارج شد
وضعیت فعالیت ادارات هرمزگان برای فردا یکشنیه
عکس: حمله هوایی آمریکا به زیرساخت‌های هرمزگان؛ ۶ پل در بندرخمیر هدف قرار گرفت
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
دولت به دنبال تأمین منابع لازم برای آغاز بازسازی است
تردد غیر‌ضروری در جاده‌های هرمزگان ممنوع!
آغاز حمله به زیرساخت‌ها توسط دشمن تروریست آمریکایی؟
انتقاد سفیر سابق آمریکا از تهدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران
خسارت دشمن آمریکایی به تاسیسات آب سیریک + عکس
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
هشدار یمن به سعودی درباره عواقب تداوم محاصره
احتمال بازگشت آمریکا به جنگ گسترده با ایران
سامانه‌های موشکی هیمارس در کویت هدف موشک‌های ارتش
گزارش‌ها از حادثۀ دریایی نزدیک عمان
نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله آمریکا به دارخوین
ادعای جدید پنتاگون درباره تلفات در جنگ با ایران
تعرفه ۵۰ درصدی ترامپ بر کالاهای صادراتی کانادا
ادعای آمریکا درباره ادامه مذاکرات با ایران
هوای تهران و کرج هم اکنون در وضعیت بنفش و قهوه‌ای + عکس
حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به ایران /سامانه‌های موشکی هیمارس در کویت هدف موشک‌های زمین‌به‌زمین ارتش/ به روز رسانی می‌شود...
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
پیوست امنیتی لبنان و اسرائیل مسأله خلع سلاح حزب الله را حل نمی‌کند/ اسرائیل حاضر به خروج از جنوب لبنان نیست
رمزگشایی یک کارشناس از وضعیت بازار خودرو
ادعاهای مضحک و بی‌اساس جدید ترامپ علیه ایران
وضعیت امتحانات نهایی هرمزگان در روز سه‌شنبه
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
تصاویر تجمع اسپایدرمن‌ها در تهران!
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۲ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۰۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۵۲ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oOl
tabnak.ir/005oOl