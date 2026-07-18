خلاصه سیاست ترامپ در قبال ایران در یک عکس!

فعال رسانه‌ای: سیاست ترامپ در قبال ایران را می‌توان در یک عکس خلاصه کرد: یک پل تخریب‌شده در بندرعباس، ایران. و یک مسیر انحرافی فعال.

به گزارش تابناک. یک فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ترامپ در قبال ایران را می‌توان در یک عکس خلاصه کرد: یک پل تخریب‌شده در بندرعباس، ایران. و یک مسیر انحرافی فعال.

این حملات خود-براندازانه موفق نخواهند شد. ایران به کار خود ادامه خواهد داد، در حالی که تنش‌ها افزایش می‌یابد و مردم عادی ایران هزینه آن را متحمل می‌شوند.