خلاصه سیاست ترامپ در قبال ایران در یک عکس!
فعال رسانهای: سیاست ترامپ در قبال ایران را میتوان در یک عکس خلاصه کرد: یک پل تخریبشده در بندرعباس، ایران. و یک مسیر انحرافی فعال.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۷۵| |
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به گزارش تابناک. یک فعال رسانهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ترامپ در قبال ایران را میتوان در یک عکس خلاصه کرد: یک پل تخریبشده در بندرعباس، ایران. و یک مسیر انحرافی فعال.
این حملات خود-براندازانه موفق نخواهند شد. ایران به کار خود ادامه خواهد داد، در حالی که تنشها افزایش مییابد و مردم عادی ایران هزینه آن را متحمل میشوند.
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