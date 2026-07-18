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دولت به دنبال تأمین منابع لازم برای آغاز بازسازی است

سخنگوی دولت با تأکید بر حفظ هویت ایرانی و نام خلیج فارس و با اشاره به برنامه دولت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ اخیر، گفت: دولت با تمام توان در ستاد بازسازی به دنبال این است که منابع لازم را برای آغاز بازسازی تأمین کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۷۴
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دولت به دنبال تأمین منابع لازم برای آغاز بازسازی است

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی شنبه ۲۷ تیر در طی بازدید از پتروشیمی فجر که مورد حملات متجاوزانه دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته است، ضمن گرامیداشت یاد شهدای این حملات، با اشاره به ارزیابی خود از وضعیت این مجموعه اظهار کرد: خداقوت می‌گویم به همکاران خوبمان در شرکت فجر انرژی که زحمت کشیدند و پس از اصابت‌ها کمک کردند که کمترین تلفات جانی ایجاد شود. علی‌رغم اینکه شش نفر از عزیزان در این حملات به شهادت رسیدند، اما زحمات این عزیزان و فرماندهی خوب میانشان بوده که توانسته کمک کند تلفات انسانی به حداقل برسد.

حمله به پتروشیمی‌ها؛ حمله به زندگی مردم

وی با اشاره به اهمیت محصولات تولیدی در این مجتمع‌ها بیان کرد: حمله به این شرکت‌ها، حمله به زندگی مردم است. آنچه که در اینجا تولید می‌شود، به‌صورت مشخص در زندگی مردم نقش ایفا می‌کند. برای مثال در تولید بنزین، تولید پلاستیک‌ها و سایر محصولاتی که به زندگی مردم مربوط است. 

برنامه دولت برای بازسازی؛ تامین منابع مورد نیاز

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده گفت: دولت با تمام توان در ستاد بازسازی به دنبال این است که منابع لازم را برای آغاز بازسازی تأمین کند تا ان‌شاءالله فرایند بازسازی انجام شود و با توجه به زحماتی که همکاران خوب ما در این حوزه کشیده‌اند، شاهد به مدار برگشتن همه این چرخه‌ها باشیم.

تأکید بر نقش صرفه‌جویی در تأمین برق پایدار صنایع

مهاجرانی درباره مشکل تأمین برق پایدار برای صنایع گفت: موضوع برق جزء موضوعاتی است که در دولت هم مورد گفت‌وگو قرار گرفته و طبیعتاً وزارت نیرو نیز محدودیت‌هایی دارد، اما حتماً فرمایش دوستان را منتقل می‌کنم. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از برق تولیدی در ایام تابستان صرف سرمایش می‌شود، می‌دانیم که هر چقدر مردم ما بیشتر صرفه‌جویی کنند، چرخه صنعت بهتر خواهد می‌شود.

وضعیت مطلوب کالاهای اساسی

سخنگوی دولت همچنین در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) و در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش این بندر به عنوان راه غلات کشور اظهار کرد: بندر امام خمینی  عنوان راه غلات کشور شناخته می‌شود. با زحماتی که همکاران ما در سازمان بنادر می‌کشند، به خوبی شاهد هستیم که وضعیت کالاهای اساسی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

تقدیر از تلاش‌گران در تأمین کالاهای اساسی

وی با قدردانی از زحمات همه دست‌اندرکاران در این یک سال اخیر که کشور درگیر جنگ بوده است، گفت: در طول این مدت، بحمدلله به لطف همه تلاش‌گران این عرصه، از همکاران تا مدیران و رانندگان غیور، کشور گرفتار مشکلی در زمینه کالاهای اساسی نشده است. این موفقیت ناشی از یک کار تیمی و همدلی بین همه بخش‌هاست و واقعاً جا دارد که از همه عزیزانی که در رساندن کالاهای اساسی به مردم تلاش می‌کنند، تقدیر و تشکر کنم و خدا قوت بگویم.

از بیمارستان تا پتروشیمی و بندر؛ حضور در کنار مردم

مهاجرانی در جمع‌بندی سفر خود به استان خوزستان، با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در کمتر از ۲۴ ساعت حضور در این استان گفت: سفرمان را از بازدید از بیمارستان شهید بقایی شروع کردیم. سپس گفت‌وگویی با مردم خوزستان در صدا و سیما داشتیم. امروز صبح نیز به دیدار خانواده‌های معظم شهدا در گتوند رفتیم.

قدردانی از همه اقوام خوزستانی در راه حفظ عزت ایران

وی با تقدیر از جانفشانی اقوام مختلف خوزستان گفت: جا دارد همین جا عرض کنم که شهدای عزیزی که از اقوام مختلف خوزستان از جمله قوم عرب، لر، بختیاری، بهمئی، دزفولی، شوشتری، بهبهانی و همه اقوام خوزستانی، در طول سال‌ها جانفشانی کردند و به حفظ عزت کشورمان کمک کردند، مورد احترام و قدردانی ما هستند.

بازدید از پتروشیمی و ترمینال غلات

مهاجرانی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مجتمع‌های صنعتی و بندری استان اظهار کرد: جلسه‌ای با مدیران پتروشیمی داشتیم و سپس از پتروشیمی فجر و آسیب‌های وارد شده به آن بازدید کردیم که حمله به زندگی مردم است. همچنین از ترمینال مکانیزه غلات و اسکله‌های بندر امام خمینی بازدید کردیم که واقعاً جای تشکر دارد از همه عزیزانی که در این حوزه‌ها تلاش می‌کنند.

دیدار با رانندگان غیور؛ ستون‌های حمل‌ونقل کالاهای اساسی

سخنگوی دولت با اشاره به دیدار با رانندگان حمل‌ونقل کالاهای اساسی گفت: دیداری با رانندگان و غیور داشتیم؛ مردانی که در همه روزهای سخت جنگ، پای کار رساندن کالاهای اساسی به مردم بودند و نقش بی‌بدیلی در این عرصه ایفا کردند.

خوزستان؛ پرچم‌دار غیرت و عزت ایران

مهاجرانی با اشاره به پایان سفر خود در کنار خلیج فارس گفت: خلیج فارس نقطه سفر ما در استان خوزستان است. امیدوارم مثل همیشه، خوزستانی‌ها که پرچم غیرتشان افراشته است، همچنان افراشته بماند و به کمک همه مردم عزیز ایران، عزت ایران عزیزمان را شاهد باشیم.

تأکید بر حفظ هویت ایرانی و نام خلیج فارس

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خوزستان و همجواری با خلیج فارس گفت: می‌دانیم که در این روزها در نبرد هرمز هستیم و می‌دانیم که نام خلیج فارس و نام هرمز، جزء نام‌هایی است که از ایران ما جدانشدنی است؛ ما نیز تا پای جان برای حفظ هویت ایرانی خود خواهیم جنگید.

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