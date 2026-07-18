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تردد غیر‌ضروری در جاده‌های هرمزگان ممنوع!

استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از تردد غیر‌ضروری در جاده‌های هرمزگان با اوجه به حملات ‌آمریکا‌ خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۷۳
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تردد غیر‌ضروری در جاده‌های هرمزگان ممنوع!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از بندرعباس، استانداری هرمزگان ‌به شهروندان هشدار داد با توجه به احتمال حملات مجدد دشمن، مردم تا اطلاع ثانوی از تردد غیر‌ضروری در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.

از شهروندان می‌خواهیم تنها در موارد ضروری تردد کرده و از حضور در مسیرهای بین‌شهری و مناطق در معرض خطر پرهیز کنند.

گفتنی است، در حملات جنگنده‌های آمریکایی به زیرساخت‌های جاده‌ای استان، تاکنون تعدادی از شهروندان طی روزهای گذشته به شهادت رسیده‌اند.

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