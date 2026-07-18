تردد غیرضروری در جادههای هرمزگان ممنوع!
استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در جادههای هرمزگان با اوجه به حملات آمریکا خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۷۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از بندرعباس، استانداری هرمزگان به شهروندان هشدار داد با توجه به احتمال حملات مجدد دشمن، مردم تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در جادهها و محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.
از شهروندان میخواهیم تنها در موارد ضروری تردد کرده و از حضور در مسیرهای بینشهری و مناطق در معرض خطر پرهیز کنند.
گفتنی است، در حملات جنگندههای آمریکایی به زیرساختهای جادهای استان، تاکنون تعدادی از شهروندان طی روزهای گذشته به شهادت رسیدهاند.
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