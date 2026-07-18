به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با سلیمان احمد، روزنامه‌نگار مستقل انگلیسی و تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک که نسخه کامل آن در صفحه یوتیوب «مورال رزیستنس» منتشر شده، اظهار کرد: شما هرگز نمی‌توانید از کشوری انتظار داشته باشید که تعهدات خود را به صورت یک‌جانبه انجام دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط ایران لغو شده است یا خیر، گفت: ما هرگز شروع به نقض آن نکرده‌ایم. هیچ تعهدی که داده‌ایم، چه برجام باشد که توسط ایالات متحده نقض شد چه تفاهم‌نامه هرگز توسط ایران لغو نشده است. ایالات متحده این تفاهم‌نامه را نقض کرده است. به معنای واقعی کلمه، ما از روز اول روشن کردیم که تعهد در ازای تعهد است. این بدان معناست که ما به تعهدات خود عمل خواهیم کرد، زیرا ایالات متحده تعهدات خود را انجام داده اما از آنجایی که ایالات متحده تعهدات خود را نقض کرده، ایران نیز تعهدات خود را انجام نخواهد داد زیرا این اقدام متقابل است. شما هرگز نمی‌توانید از هیچ کشوری انتظار داشته باشید که تعهدات خود را به صورت یک‌جانبه انجام دهد. بنابراین، اساسا آنها تعهدات خود را نقض کرده‌اند و ما روشن کرده‌ایم که تا زمانی که این نقض ادامه داشته باشد، ایران قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود.

اسماعیل بقائی با تمرکز بر بند ۵ تفاهم‌نامه که بر موضوع تنگه هرمز تمرکز دارد، اظهار کرد: اگر متن را ببینید، متن صد درصد واضح و بسیار شفاف است. ایران سازوکارهای لازم برای مدیریت آینده این آبراه را با مشورت عمان توسعه خواهد داد و همچنین با سایر کشورهای منطقه گفت‌وگو خواهد کرد. این کاری است که ما حتی قبل از امضای این تفاهم‌نامه انجام داده‌ایم. ما با عمانی‌ها در تماس نزدیک بوده‌ایم. ما روابط بسیار خوبی با عمان داریم و همچنین با سایر کشورهای منطقه نیز رایزنی کرده‌ایم. و همچنین ۳۰ روز فرصت داشتیم تا مطمئن شویم که تردد کشتی‌ها به نحوی عادی می‌شود. اما در روز ۲۱ یا ۲۲ پس از امضای این تفاهم‌نامه، ایالات متحده تجاوز نظامی علیه ایران را آغاز کرد. بنابراین آنها حتی به ما اجازه ندادند این دوره ۳۰ روزه را طی کنیم تا مطمئن شویم که سازوکارهای لازم برای عبور ایمن کشتی‌ها وجود دارد.

وی افزود: هیچ چیزی در آن پاراگراف وجود ندارد که بتواند به ایالات متحده اجازه دهد یک مسیر موازی در تنگه هرمز طی کند. کاری که آنها انجام دادند تقلب در تعهداتشان بود زیرا آنها کشتی‌ها را مجبور کردند از مسیر دیگری عبور کنند تا از مسیر هماهنگ شده ایران که ایمن بود، دور بزنند و ما مطمئن شدیم که کارهای لازم برای اطمینان از عبور ایمن انجام می‌شود.

بقائی همچنین خاطر نشان کرد: می‌بینید که تنگه هرمز دو کشور ساحلی دارد؛ ایران و عمان. در طول جنگی که آمریکا در ۲۸ فوریه آغاز نمود، از این آبراه برای تجاوز نظامی علیه ایران سوءاستفاده و همزمان از بخش جنوبی تنگه پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای خلیج فارس برای تسهیل و انجام تجاوز نظامی خود علیه ایران استفاده کردند و ما به عنوان یک کشور ساحلی، طبق قوانین بین‌المللی مجاز هستیم که اقدامات لازم را انجام دهیم تا مطمئن شویم که این آبراه توسط متجاوزان برای حمله به ایران و آسیب رساندن به منافع ملی ما مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تهدیدات آمریکا و هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی بیان کرد: تمام کارزار آمریکا در ۴۷ سال گذشته علیه جمعیت غیرنظامی بوده است. ما نباید این واقعیت را فراموش کنیم که کل ساختار تحریم‌های یکجانبه برای تنبیه مردم عادی بوده است؛ چیزی که آنها آن را تحریم‌های فلج‌کننده یا کمپین فشار حداکثری می‌نامند. همه اینها علیه شهروندان عادی بود و اکنون با کمپین نظامی خود از همان تاکتیک‌ها استفاده می‌کنند. آنها مستقیما و عمدا غیرنظامیان ما را هدف قرار دادند، زیرا در بسیاری از مکان‌ها در ایران، مدرسه میناب یا بسیاری از اماکن فرهنگی مورد حمله ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفتند. به همین دلیل است که مردم ایران واقعا معتقدند که مسئله‌ نظام حکومتی نیست، مسئله‌ی جمهوری اسلامی نیست بلکه مسئله‌ ایران به عنوان یک تمدن است.

او تصریح کرد: تهدید به حمله به پل‌های ما، قدرت ما، راکتورها و ... این یعنی چه؟! یعنی اینکه آنها می‌خواهند کل یک ملت را هدف قرار دهند و این یک اعتراف برای نسل‌کشی است. به رفتار ما نگاه کنید. ما هرگز به چیزی غیر از پایگاه‌های نظامی و دارایی‌های نظامی آنها که در کشورهای خلیج فارس که در اطراف ما پراکنده شده‌اند، حمله نکردیم. ما با تمام توان خود دفاع خواهیم کرد. این چیزی است که ما حق داریم و طبق قوانین بین‌المللی مجاز به انجام آن هستیم. ما چاره دیگری جز جنگیدن نداریم.