هشدار ایران برای حمله به امارات

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک مقام آگاه در نیروهای مسلح ضمن هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران اعلام کرد: اگر امشب آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور حمله کند، برای حفظ جان شهروندان از حملات متقابل ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و همچنین بنادر فجیره و جبل‌علی باید فوراً تخلیه شوند.