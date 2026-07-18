هشدار ایران برای حمله به امارات
هشدار یک مقام امنیتی : در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای ایران، فرودگاهها و بنادر امارات باید فوراً تخلیه شوند
کد خبر: ۱۳۸۵۳۵۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک مقام آگاه در نیروهای مسلح ضمن هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران اعلام کرد: اگر امشب آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی کشور حمله کند، برای حفظ جان شهروندان از حملات متقابل ایران، فرودگاههای دبی و ابوظبی و همچنین بنادر فجیره و جبلعلی باید فوراً تخلیه شوند.
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