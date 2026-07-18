حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد

پس از ماه‌ها رسیدگی قضایی و بررسی تمامی ابعاد پرونده، سرانجام آخرین مرحله یک پرونده جنایی پرحاشیه اجرا شد؛ حکمی که با تأیید مراجع قانونی و درخواست اولیای دم به مرحله اجرا رسید.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ حکم قصاص نفس عارف خوشکار، عامل شهادت شهید سلمان امیراحمدی، پس از طی مراحل قانونی، تأیید در دیوان عالی کشور و با درخواست اولیای دم اجرا شد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ در محله فلاح تهران، پس از ایجاد آشوب و برهم خوردن نظم عمومی، نیرو‌های حافظ امنیت برای بازگشایی مسیر و کنترل شرایط در محل حاضر شدند.

در جریان این اتفاقات، تعدادی از افراد حاضر با حضور در پشت‌بام منازل اقدام به پرتاب سنگ و اشیا به سمت نیرو‌های حافظ امنیت کردند. در همین میان، عارف خوشکار با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به سمت نیرو‌ها شلیک کرد که بر اثر اصابت ساچمه به سر سلمان امیراحمدی، وی به شدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

پس از شناسایی و دستگیری متهم، پرونده در دستگاه قضایی بررسی شد و متهم در مراحل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم به حضور در محل و شلیک اعتراف کرد.

دادگاه پس از بررسی مدارک و دفاعیات، وی را به اتهام مباشرت در قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید و در نهایت با درخواست اولیای دم اجرا شد.