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ورود سفیر جدید عراق به تهران

سفیر جدید عراق در تهران امروز برای آغاز رسمی فعالیت‌های خود در ایران وارد کشورمان شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۸۶
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ورود سفیر جدید عراق به تهران

«یاسر عبدالزهرا الحجاج» سفیر جدید عراق در تهران، امروز شنبه بیست و هفتم تیر ماه در آستانه سفر نخست وزیر این کشور همسایه به ایران، با ورود به کشورمان فعالیت خود را به عنوان ریاست نمایندگی عراق در ایران آغاز کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش او در هنگام ورود، مورد  استقبال تعدادی از مسئولان اداره تشریفات و اداره کل خلیج فارس وزارت خارجه  قرار گرفت.

ورود سفیر جدید عراق به تهران

بر اساس اعلام منابع خبری و رسانه‌های عراقی نخست وزیر عراق قرار است اواخر هفته جاری به تهران سفر کند.

یاسر عبدالزهرا الحجاج پیش از این به عنوان رایزن فرهنگی عراق در جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و جایگزین نصیر عبدالمحسن عبدالله، سفیر سابق عراق در ایران شده است.
 

ورود سفیر جدید عراق به تهران

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