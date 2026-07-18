عراقچی پیام تسلیت نوشت

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای حسن قشقاوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

خبر درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم مهدی قشقاوی موجب تاسف و تالم گردید، بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.



سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه