صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی پیام تسلیت نوشت

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیامی به قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۷۸
| |
7229 بازدید
عراقچی پیام تسلیت نوشت

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای حسن قشقاوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
خبر درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم مهدی قشقاوی موجب تاسف و تالم گردید، بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی تسلیت قشقاوی نماینده مجلس پیام تسلیت
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام تسلیت روحانی در پی شهادت رهبر انقلاب
۳ ضلع مذاکرات هسته‌ای از زبان قشقاوی
پیام تسلیت عراقچی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب
طریقه تسلی دادن؛ چگونه غم را لمس کنیم
اظهارات قشقاوی درباره انتشار سخنان ظریف
روحانی درگذشت محمدنبی حبیبی را تسلیت گفت
تسلیت رهبرانقلاب برای درگذشت حجت‌الاسلام صالحی‌منش
مذاکره وزارت خارجه با 72 کشور در مورد لغو روادید
پیام تسلیت جهانگیری و واعظی به عباس عراقچی
شوخی عجیب با معاون ظریف در مجلس
کاهش ایران هراسی بین آمریکایی‌ها
تسلیت عراقچی درپی درگذشت پدر سیدحسن‌نصرالله
تاکید قشقاوی بر حمایت از دستگاه دیپلماسی
قشقاوی: ایرانیان خارج از کشور برگردند
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
قشقاوی:‌ با اروپا و غرب دشمنی نداریم
پیام تسلیت عراقچی برای محمود فرشچیان
پیگیری وضعیت صیادان ایرانی در سومالی
تسلیت وزیر‌کشور برای درگذشت آیت‌الله‌طبسی
قشقاوی: مذاکرات نفس‌گیر شده است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۷۱ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oNC
tabnak.ir/005oNC