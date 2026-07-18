صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش‌ به انبار نفتی مسکو افتاد!

ارتش اوکراین در ادامه حملات پهپادی به روسیه، شب گذشته زیرساخت انرژی در استان مسکو را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۲
| |
1908 بازدید

آتش‌ به انبار نفتی مسکو افتاد!

رسانه‌های اوکراینی خبر دادند که در این حملات پهپادی انبار نفتی پایتخت روسیه آتش گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ویدیوهایی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که دود سیاه غلیظی از یک انبار نفت در شهر نوگینسک (واقع در ۵۰ کیلومتری شرق کرملین) بلند می‌شود.

در بحبوحه خبرها درباره حملات پهپادی، شهردار مسکو سرگئی سوبیانین گفت که بیش از ۳۷۰ پهپاد به استان پایتخت روسیه پرتاب شد و ۶۴ پهپاد هدف قرار گرفتند.

ویدئوها نشان می‌دهند که ستون‌های بزرگ دود از داخل محدوده شهر مسکو قابل مشاهده بودند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسکو روسیه اوکراین انبارهای نفت آتش اوکراین و روسیه حملات پهپادی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد
از بحران مدیریتی تا معماری حکمرانی انرژی
اوکراین مدعی خسارت یک میلیارد دلاری شد
حمله گسترده اوکراین به نفتکش‌های روسیه
حمله شدید ترامپ به پوتین
نگرانی پنتاگون از ذخایر موشک اتکمز
دعوت جنجالی زلنسکی از پوتین!
روسیه: آینده مذاکرات اوکراین در گرو تحولات ایران است
روند مذاکرات با اوکراین به بن‌بست رسید!
شرط آمریکا برای لغو تحریم های روسیه
پوتین: ناتو بداند که با چه چیزی بازی می‌کند
تهدید بمب گذاری در خطوط راه‌آهن و مترو روسیه
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در شمال مسکو 
هشدار مسکو به اتباع خارجی در کی‌یف
آتش پهپادها قلب نفت کویت را از کار انداخت
خودداری آمریکا از امضای بیانیه گروه- ۷ علیه روسیه
پیشنهاد تازه مسکو به آمریکا درباره اوکراین
زلنسکی: ما به پوتین و مسکو حمله نمی‌کنیم
خنثی‌سازی حملات پهپادی به مسکو
مسکو: سقوط هواپیما اقدامی تروریستی نبود
حملات پهپادی اوکراین و حریق انبار نفت روسیه
آماده‌باش کامل نیروهای هسته‌ای در مسکو
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۸۶ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oMm
tabnak.ir/005oMm