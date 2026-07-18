ارتش اوکراین در ادامه حملات پهپادی به روسیه، شب گذشته زیرساخت انرژی در استان مسکو را هدف قرار داد.

آتش‌ به انبار نفتی مسکو افتاد!

رسانه‌های اوکراینی خبر دادند که در این حملات پهپادی انبار نفتی پایتخت روسیه آتش گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ویدیوهایی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که دود سیاه غلیظی از یک انبار نفت در شهر نوگینسک (واقع در ۵۰ کیلومتری شرق کرملین) بلند می‌شود.

در بحبوحه خبرها درباره حملات پهپادی، شهردار مسکو سرگئی سوبیانین گفت که بیش از ۳۷۰ پهپاد به استان پایتخت روسیه پرتاب شد و ۶۴ پهپاد هدف قرار گرفتند.

ویدئوها نشان می‌دهند که ستون‌های بزرگ دود از داخل محدوده شهر مسکو قابل مشاهده بودند.