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نحوه فعالیت ادارات هرمزگان؛ شنبه ۲۷ تیر+جزییات

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان طی روز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ با ۵۰ درصد کارکنان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۶
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نحوه فعالیت ادارات هرمزگان؛ شنبه ۲۷ تیر+جزییات

محمدرضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: فردا ، شنبه ۲۷ تیرماه ماه ۱۴۰۵، کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، با ظرفیت ۵۰ درصدی فعال خواهند بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی تاکید کرد: اولویت دورکاری با بانوان شاغل است‌.

پاکروان عنوان کرد: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان و با موافقت استاندار هرمزگان در راستای شرایط خاص استان اتخاذ شده است.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
 

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