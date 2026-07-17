حمله دروازهبان تیم ملی به علی دایی!
واکنش تند بیرانوند به صحبتهای علی دایی: تنها مربی که در آزادی به عربستان باخته، روی فراموشکاری ما حساب باز کرده!
کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۱| |
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به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی با انتشار دو استوری علیه علی دایی نوشت: با ادعای مردم دوستی نمیتوان در مقابل جنایت میناب و دنا و بمپور و کشته های جنگ تحمیلی سکوت کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۱۳
دایی رو با خاک یکی کرد
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ناشناس| |
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دم بیراوند درست میگه هم علی دایی هم عادل نون به نرخ روز هستند واز اینجا به همه جا رسیدند یادش رفته هد بند علی میبست و پرچپ ایران حالا روشن فکر شده مثه عادل که اون فقط میفهمه.خانواده تونو نتنونستطد مدیریت کنید بعد گنده گنده حرف میزنید خوبه یه سری به خانواده عادل و دایی بزنیم اگه بیل زنی اول باغچه خودتو بیل بزنید.
دایی در قلب های مردم ایرانه
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ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
برای اولین بار بود که از بیرانوند خوشم اومد ، تمام حرف هاش و کنایه هاش بنظرم که دور از واقعیت نبود.
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ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
به زور مساوی با استرالیا به لطف جیمی جامپ که تور دروازه پاره کرد با جون کندن صعود کردن اسمشو گذاشتن حماسه. سی ساله دارن نونه همونو میخورن. واقعا چه افتخاری زمان خودتون تو سطح جهانی داشتید که حالا بقیه رو مسخره میکنید
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ناشناس| |
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
میدونی چند سال آلمان بازی میکرد؟؟؟
الان خوبمون میره دسته ۲ اسپانیا
ناشناس| |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آقای بیرانوند علی دایی تقصیر نداره وقتی ملک در آمریکا داری،و گرین کارت دیگه ایران تنها وطن تو نیست بلکه شاید اصلا دیگر وطن تو نباشه بهش حق بده برای حفظ اموالش سکوت کنه همه که مثل هم نیستند یکی برای وطنش خون می دهد و یکی مثل انگل فقط ....
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ناشناس| |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷