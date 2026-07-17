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حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!

واکنش تند بیرانوند به صحبت‌های علی دایی: تنها مربی که در آزادی به عربستان باخته، روی فراموشکاری ما حساب باز کرده!
کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۱
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12465 بازدید
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۱۱۳

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی با انتشار دو استوری علیه علی دایی نوشت: با ادعای مردم دوستی نمیتوان در مقابل جنایت میناب و دنا و بمپور و کشته های جنگ تحمیلی سکوت کرد.

حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!

حمله دروازبان تراکتور به علی دایی!

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علی دایی تراکتور بیرانوند
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۱۳
ناشناس
|
Finland
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
194
136
پاسخ
دایی رو با خاک یکی کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
واقعا این ادبیات و انشای دکتر بیرانوند است؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
علی دایی در دام بیرانوند افتاد! بیرانوند اصلا عددی نبود که علی دایی بخواهد درباره او صحبت کند.
ملت غیور ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
202
151
پاسخ
دم بیراوند درست میگه هم علی دایی هم عادل نون به نرخ روز هستند واز اینجا به همه جا رسیدند یادش رفته هد بند علی میبست و پرچپ ایران حالا روشن فکر شده مثه عادل که اون فقط میفهمه.خانواده تونو نتنونستطد مدیریت کنید بعد گنده گنده حرف میزنید خوبه یه سری به خانواده عادل و دایی بزنیم اگه بیل زنی اول باغچه خودتو بیل بزنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
173
212
پاسخ
حد خودتو ندونستی بیرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
189
242
پاسخ
دایی در قلب های مردم ایرانه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بیرانوند هم در قلب مردم ایرانه
مسافر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
216
171
پاسخ
برای اولین بار بود که از بیرانوند خوشم اومد ، تمام حرف هاش و کنایه هاش بنظرم که دور از واقعیت نبود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دکتررر بیرانوند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
130
135
پاسخ
به زور مساوی با استرالیا به لطف جیمی جامپ که تور دروازه پاره کرد با جون کندن صعود کردن اسمشو گذاشتن حماسه. سی ساله دارن نونه همونو میخورن. واقعا چه افتخاری زمان خودتون تو سطح جهانی داشتید که حالا بقیه رو مسخره میکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Hong Kong |
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
همین تیم جلو استرالیا اگه ۱۱نفره دفاع نکند کمتر از ۶نمیخورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بابا نزن این حرفااا
میدونی چند سال آلمان بازی میکرد؟؟؟
الان خوبمون میره دسته ۲ اسپانیا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
افتخار جهانی خاصی نداشت فقط تو بایرن مونیخ بازی می کرد و کل دنیا فوتبال ایران و به اسم دایی می شناسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
علی دایی از آن وقتی معروف شد که با سر شکسته و باند پیچی شده برای ایران به کویت گل زد. آره گلم. شما یا سنت قد نمی ده یا اطلاعاتت محدوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
182
130
پاسخ
بعد از جنگ خیلی ها باید تکلیفشون روشن کنیم. یکیش علی دایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
102
133
پاسخ
آقای بیرانوند علی دایی تقصیر نداره وقتی ملک در آمریکا داری،و گرین کارت دیگه ایران تنها وطن تو نیست بلکه شاید اصلا دیگر وطن تو نباشه بهش حق بده برای حفظ اموالش سکوت کنه همه که مثل هم نیستند یکی برای وطنش خون می دهد و یکی مثل انگل فقط ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خیلی از آقازاده ها هم‌ملک در آمریکا دارند ‌
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
136
143
پاسخ
شیر مادر حلالت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
173
137
پاسخ
احسنت بیرانوند اسطوره مردمی و انقلابی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
یارب روا مدار که گدا معتبر شود
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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