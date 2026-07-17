واکنش تند بیرانوند به صحبت‌های علی دایی: تنها مربی که در آزادی به عربستان باخته، روی فراموشکاری ما حساب باز کرده!

حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی با انتشار دو استوری علیه علی دایی نوشت: با ادعای مردم دوستی نمیتوان در مقابل جنایت میناب و دنا و بمپور و کشته های جنگ تحمیلی سکوت کرد.