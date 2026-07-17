محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 8 ساله گفت: پیش‌بینی پاره شدن تفاهم‌نامه توسط «دونالد ترامپ» به این دلیل محقق شد که پیش از آن، واشنگتن عملاً با زیر پا گذاشتن هر پنج بند مقدماتی، توافق را از بین برده بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسینم، وی افزود: نخستین تخلف آمریکا، کارشکنی در آتش‌بس لبنان و عدم عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی بود. در ادامه، طرف آمریکایی با تحریک و هدایت کشتی‌ها برای عبور غیرقانونی و خارج از نظارت ایران از تنگه هرمز، دست به نقض دوم توافق زد.

رضایی گفت: در پاسخ به این قانون‌شکنی، ایران با کشتی‌های متخلف برخورد کرد. متعاقب آن، ارتش آمریکا با حمله نظامی به سواحل کشور، فرودگاه بندرعباس، جزیره قشم و تأسیسات آب‌شیرین‌کن، بند اول تفاهم‌نامه مبنی بر احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی را به طور کامل نقض کرد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 8 ساله افزود: واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت‌های آمریکایی مشروط کرد.

وی گفت: طرف آمریکایی با هدف اعمال فشار حداکثری و وادار کردن ایران به عقب‌نشینی، تفاهم‌نامه را امضا کرد و به همین دلیل از ارجاع پرونده به کمیته حل اختلاف (با حضور پاکستان و قطر) خودداری نمود؛ چرا که در صورت بررسی، محکومیت مواضع واشنگتن قطعی بود.

رضایی اضافه کرد: ایالات متحده سیاست هم‌زمان «جنگ و مذاکره» را پس از گفتگوهای اسلام‌آباد در پیش گرفت. پذیرش آتش‌بس دوهفته‌ای از سوی ایران، فرصتی را در اختیار آمریکا قرار داد تا در حین مذاکره، محاصره دریایی ایران را تکمیل کند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 8 ساله افزود: پس از مخالفت ایران با تمدید این فرصت، واشنگتن با تمدید یک‌جانبه آتش‌بس در دو ماه گذشته، به بازسازی تسلیحاتی، تامین ناوها و هواپیماهای سوخت‌رسان خود پرداخت تا با تکیه بر این توانِ احیاشده، مذاکرات را برخلاف تعهدات اولیه به سمت منافع خود هدایت کند.

رضایی: نیروهای مسلح ایران سیلی‌های محکمی به متجاوزان آمریکایی می‌زنند

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 8 ساله افزود: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دیگر وجود خارجی ندارد و پیش‌بینی می‌شود طرف آمریکایی با هدف وضع یک توافق‌نامه جدید و تحمیل اصلاحات مدنظر خود، مسیر مذاکرات را منحرف کند.

وی گفت: با این حال، شهادت رهبر انقلاب و قطعی بودن مسئله خون‌خواهی و انتقام، در کنار عدم صداقت واشنگتن، اوضاع را به طور کامل تغییر داده و نشان‌دهنده محاسبات غلط مجدد دشمن است.

رضایی با بیان اینکه ارتش آمریکا در چارچوب یک جنگ ترکیبی، حملات و تجاوزات گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های جنوب کشور آغاز کرده است، گفت: این اقدامات شتاب‌زده و سراسیمه، با هدف پاره کردن مقاومت ایران، تکمیل محاصره دریایی و زمینه‌سازی برای یک عملیات احتمالی نظیر حمله به جزیره خارک، تأسیسات هسته‌ای یا تکرار عملیات شکست‌خورده اصفهان انجام می‌شود.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش و بخش‌های مختلف سپاه پاسداران با وارد آوردن سیلی‌های پی‌درپی و شکننده، پاسخ این شرارت‌ها را قاطعانه داده‌اند و خواهند داد.

رضایی: سیاست هم جنگ هم مذاکره تمام شده است

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 8 ساله گفت: سیاست دوجانبه «هم جنگ و هم مذاکره» به طور کامل پایان یافته است. اکنون راهبرد ایران بر پایه بازدارندگی، مقابله به مثلِ قاطع و پاسخ «چشم در برابر چشم» به حملات موشکی دشمن استوار است.

وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اگرچه در نبردهای گذشته از جمله جنگ 12 روزه، با هدف جلوگیری از درگیری‌های منطقه‌ای خویشتن‌داری کردند و پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار ندادند، اما با آغاز دوباره حملات از سوی دشمن، طبق هشدار قبلی، ابعاد جنگ را منطقه‌ای کرده‌اند.

رضایی تصریح کرد: انسداد و کنترل تنگه هرمز توسط ایران با دو هدف حیاتی «تامین امنیت ملی» و «حفظ امنیت اقتصاد جهانی» انجام می‌شود. پذیرش پیشنهاد آمریکا مبنی بر مدیریت مشترک این آب‌راه، به معنای تسلط واشنگتن بر گلوگاه انرژی جهان، تعیین دستوری قیمت نفت و آغاز جنگ جهانی سوم علیه قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه خواهد بود.

