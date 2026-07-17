قطر، ایران را متهم و محکوم کرد!

وزارت خارجه قطر ادعا کرد که مسئولیت حقوقی کامل این حملات و پیامدها و عواقب آن بر عهده جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه قطر روز جمعه حملات به خاک خود، اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آن و نقض حاکمیت قانون بین‌المللی و منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری توصیف کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، این وزارتخانه اشاره کرد که تداوم این حملات، تشدید تنش خطرناکی است که تلاش‌ها با هدف مهار تنش را پیچیده می‌کند و موجب تضعیف تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک با هدف تحقق امنیت و ثبات در منطقه می‌شود.

وزارت خارجه قطر ادعا کرد که مسئولیت حقوقی کامل این حملات و پیامدها و عواقب آن بر عهده جمهوری اسلامی ایران است.

این وزارتخانه تاکید کرد که قطر حق کامل خود در پاسخ براساس احکام قانون بین‌المللی و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت اراضی و شهروندان خود را محفوظ می‌داند.

وزارت امور خارجه قطر مجدد بر همبستگی کامل قطر با کشورهای برادر و حمایت از اقدامات مشروع برای حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد.

این وزارتخانه بر لزوم توقف فوری و کامل همه اقدامات نظامی و تعرضاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید می‌کند و جلوگیری از اقدامات برای گسترش تنش و بازگشت جدی به مسیر گفت وگو و مذاکرات و پایبندی به تفاهمات حاصل شده، تاکید کرد.