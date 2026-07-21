یکم شبیه کیام سی جی ۷ نیست؟
# دیاس No.۸؛ وقتی فرانسویها تصمیم گرفتند لوکس بودن را از نو تعریف کنند
سالها بود که نام خودروهای لوکس بیشتر با برندهای آلمانی گره خورده بود؛ محصولاتی که با کیفیت ساخت بالا، فناوریهای پیشرفته و عملکرد فنی قابل توجه، بخش بزرگی از بازار را در اختیار گرفتهاند. اما فرانسویها همیشه نگاه متفاوتی به مفهوم لوکس بودن داشتهاند. برای آنها، لوکس بودن فقط به قدرت موتور یا نمایشگرهای بزرگ خلاصه نمیشود؛ بلکه طراحی، راحتی، شخصیت و حس متفاوتی که خودرو به راننده منتقل میکند، اهمیت بیشتری دارد. دیاس No.۸ دقیقاً با همین فلسفه متولد شده؛ خودرویی که قرار نیست شبیه رقبا باشد، بلکه آمده تا راه خودش را برود.
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به گزارش تابناک؛ اگر از فاصله دور به No.۸ نگاه کنید، اولین چیزی که توجه را جلب میکند، جسارت در طراحی است. دیاس هیچ تلاشی نکرده تا محصولش شبیه یک کراساوور آلمانی یا یک سدان برقی متداول باشد. خطوط بدنه نرم، اما عضلانی هستند، جلوپنجره سنتی جای خود را به یک چهره کاملاً مدرن داده و امضای نوری LED در جلو و عقب، شخصیت خودرو را حتی در تاریکی شب هم حفظ میکند. این همان چیزی است که سالها از برندهای فرانسوی انتظار میرفت؛ طراحیای که قبل از هر چیز، هویت خودش را فریاد بزند.
در نمای جانبی، فرم سقف با شیبی ملایم به سمت عقب حرکت میکند و حالتی میان یک سدان فستبک و یک کراساوور کوپه ایجاد کرده است. این ترکیب باعث شده No.۸ هم آیرودینامیک بهتری داشته باشد و هم ظاهر متفاوتتری نسبت به بسیاری از خودروهای برقی بازار پیدا کند. در روزگاری که بسیاری از خودروهای الکتریکی شبیه یکدیگر شدهاند، این تفاوت ارزش زیادی دارد.
وقتی در را باز میکنید، مشخص میشود دیاس بیش از هر چیز روی حس حضور سرنشینان کار کرده است. کابین خودرو بیشتر از آنکه شبیه یک محصول صنعتی باشد، به یک فضای طراحیشده فرانسوی شباهت دارد. متریال نرم، دوختهای دقیق، استفاده گسترده از چرم، تزئینات فلزی و نورپردازی داخلی، فضایی آرام و لوکس ایجاد کردهاند؛ فضایی که قرار نیست با شلوغی بیش از حد راننده را خسته کند.
نمایشگر مرکزی بزرگ، پنل دیجیتال پشت فرمان و سیستم اطلاعات و سرگرمی نسل جدید، مهمترین بخش فناوری کابین را تشکیل میدهند. رابط کاربری نسبت به گذشته سادهتر شده و سرعت پاسخگویی نیز بهبود یافته است. البته هنوز هم شاید از نظر سرعت و روان بودن به برخی رقبا مانند تسلا نرسد، اما تجربه کاربری آن نسبت به محصولات قدیمی گروه استلانتیس یک گام بزرگ رو به جلو محسوب میشود.
یکی از مهمترین ویژگیهای No.۸، تمرکز روی آسایش است. صندلیها با طراحی ارگونومیک، قابلیت تنظیم گسترده، گرمکن، سردکن و ماساژور، سفرهای طولانی را به تجربهای لذتبخش تبدیل میکنند. سیستم تعلیق نیز دقیقاً با همین هدف تنظیم شده است. این خودرو قرار نیست مانند یک کوپه اسپرت از هر پیچ با هیجان عبور کند؛ بلکه تلاش میکند ناهمواریهای جاده را تا حد ممکن از سرنشینان دور نگه دارد.
قلب تپنده این خودرو یک سامانه تمامبرقی است که در نسخههای مختلف با یک یا دو موتور الکتریکی عرضه میشود. نسخههای قدرتمندتر علاوه بر انتقال نیرو به هر چهار چرخ، شتاب قابل توجهی نیز ارائه میکنند. اما آنچه بیش از شتاب اولیه اهمیت دارد، نحوه انتقال قدرت است. گشتاور آنی موتورهای برقی باعث میشود خودرو بدون تأخیر و با نرمی کامل حرکت کند؛ احساسی که بهخصوص در رانندگی شهری بسیار دلنشین است.
یکی از نقاط قوت اصلی No.۸ باتری بزرگ ۹۷.۲ کیلوواتساعتی آن است. این باتری بسته به نسخه و شرایط رانندگی، امکان پیمودن مسافتی بیش از ۷۰۰ کیلومتر بر اساس چرخه WLTP را فراهم میکند. البته مانند تمام خودروهای برقی، برد واقعی به عواملی مانند سرعت، دمای محیط، استفاده از سیستم تهویه و سبک رانندگی بستگی دارد، اما حتی در شرایط واقعی نیز No.۸ در میان خودروهای برقی با برد بالا قرار میگیرد.
دیاس برای شارژ این خودرو نیز از فناوری شارژ سریع DC بهره گرفته است. در ایستگاههای پرقدرت، بخش قابل توجهی از ظرفیت باتری در زمانی نسبتاً کوتاه بازیابی میشود و این موضوع باعث میشود استفاده از خودرو در سفرهای بینشهری نیز آسانتر شود. شارژ AC خانگی نیز برای استفاده روزمره کاملاً مناسب است، هرچند طبیعتاً به زمان بیشتری نیاز دارد.
پشت فرمان، اولین چیزی که جلب توجه میکند، سکوت خودرو است. نبود صدای موتور در کنار عایقبندی مناسب کابین، محیطی آرام ایجاد کرده است. در سرعتهای بزرگراهی نیز صدای باد و لاستیکها بهخوبی کنترل شده و همین موضوع کیفیت سفر را افزایش میدهد.
فرمان خودرو سبک، اما دقیق است و در رانندگی روزمره عملکرد مناسبی دارد. تعلیق نرم باعث میشود عبور از دستاندازها با کمترین ضربه انجام شود. البته اگر به دنبال هیجان رانندگی و ورود تهاجمی به پیچها باشید، احتمالاً برخی رقبا مانند بامو i۴ یا پورشه ماکان الکتریکی انتخاب جذابتری خواهند بود. دیاس از ابتدا هم چنین هدفی نداشته است؛ این خودرو بیش از هر چیز برای آرامش طراحی شده است.
از نظر کیفیت ساخت نیز پیشرفت قابل توجهی دیده میشود. فاصله قطعات بدنه، کیفیت مونتاژ و متریال داخلی نسبت به گذشته بهبود یافته و نشان میدهد دیاس تلاش کرده فاصله خود را با برندهای پریمیوم کمتر کند. البته هنوز هم در برخی جزئیات، برندهای آلمانی تجربه بیشتری دارند، اما اختلاف دیگر مانند گذشته نیست.
فضای سرنشینان نیز یکی دیگر از نقاط قوت خودرو است. فاصله محوری مناسب باعث شده ردیف عقب فضای کافی برای زانو و سر داشته باشد و صندوق بار نیز برای استفاده خانوادگی کاملاً کاربردی است. این یعنی No.۸ فقط یک خودروی لوکس نیست، بلکه میتواند نقش یک خودروی روزمره را نیز بهخوبی ایفا کند.
در بخش ایمنی، دیاس مجموعه کاملی از سامانههای کمکراننده را در اختیار مشتری قرار داده است. کروز کنترل تطبیقی، حفظ خودرو بین خطوط، ترمز اضطراری خودکار، پایش نقاط کور، دوربین ۳۶۰ درجه و سیستمهای متعدد هشداردهنده، رانندگی را ایمنتر و راحتتر کردهاند. این تجهیزات امروز در کلاس خودروهای لوکس تقریباً به یک استاندارد تبدیل شدهاند و No.۸ نیز از این قاعده مستثنا نیست.
با این حال، این خودرو بدون ایراد هم نیست. مهمترین چالش آن، شناختهشدن برند دیاس در بازارهای جهانی است. بسیاری از مشتریان در زمان پرداخت هزینه یک خودروی لوکس، همچنان ترجیح میدهند به سراغ برندهای باسابقهتر بروند. همین موضوع میتواند روی ارزش فروش دست دوم خودرو نیز اثر بگذارد.
از سوی دیگر، شبکه خدمات پس از فروش دیاس در بسیاری از کشورها هنوز به گستردگی رقبای آلمانی نرسیده است و این موضوع برای برخی مشتریان اهمیت دارد. همچنین سیستم چندرسانهای خودرو، هرچند نسبت به گذشته پیشرفت کرده، اما هنوز جای کار دارد تا از نظر سرعت و تجربه کاربری به بهترینهای بازار نزدیکتر شود.
در مقایسه با خودروهایی مانند تسلا مدل Y، آئودی Q۶ e-tron، بامو iX، پولستار ۴ یا مرسدس EQE SUV، برگ برنده دیاس بیش از هر چیز شخصیت متفاوت آن است. این خودرو تلاش نمیکند صرفاً با اعداد و ارقام رقابت کند؛ بلکه میخواهد تجربهای متفاوت از یک خودروی لوکس برقی ارائه دهد؛ تجربهای که در آن طراحی، راحتی و کیفیت سفر، اهمیت بیشتری از ثبت رکورد شتاب صفر تا صد دارند.
در نهایت، دیاس No.۸ شاید پرفروشترین خودروی برقی بازار نباشد، اما یکی از متفاوتترین آنهاست. خودرویی که نشان میدهد صنعت خودروی فرانسه هنوز هم میتواند محصولاتی بسازد که هویت مستقل داشته باشند و صرفاً دنبالهرو رقبا نباشند. اگر به دنبال یک خودروی برقی هستید که علاوه بر فناوری روز، طراحی خاص، کابینی آرام و کیفیت سواری بالا را هم ارائه دهد، No.۸ بدون تردید یکی از گزینههایی است که ارزش قرار گرفتن در فهرست انتخابها را دارد؛ خودرویی که ثابت میکند لوکس بودن، فقط به قدرت و سرعت خلاصه نمیشود، بلکه گاهی در آرامشی نهفته است که پشت فرمان تجربه میکنید.
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