موج گرمای 50 درجه تا کی ادامه دارد؟!

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از تداوم موج دوم گرما تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: دمای هوای تهران تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و در اهواز نیز دما از ۵۰ درجه عبور خواهد کرد.

صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، گفت: موج دوم گرما تا اواسط هفته آینده در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. برای تهران نیز انتظار می‌رود هوای گرم همچنان ماندگار باشد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ به گفته وی، از روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما آغاز می‌شود، اما هوا همچنان گرم خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه، دما حدود یک تا دو درجه گرم‌تر از شرایط فعلی خواهد شد. در گرم‌ترین مراکز استان‌ها، مانند اهواز، نیز همین وضعیت برقرار است و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در این شهر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

ضیاییان افزود: دمای امروز تهران ۳۹ درجه پیش‌بینی شده و فردا نیز همان ۳۹ درجه خواهد بود. روز شنبه دما به ۴۰ درجه، روز یکشنبه به ۴۱ درجه و روز دوشنبه نیز به ۴۱ درجه خواهد رسید. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. انتظار می‌رود در این دو روز دما نسبت به اوج گرما کمی کاهش یابد، هرچند هوا خنک نخواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در پایان گفت: با توجه به اینکه در فصل تابستان هستیم، گرما معمولاً تا پایان مرداد ادامه دارد، اما پیک گرما از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی خواهد یافت.