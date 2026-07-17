اعتراف جنجالی سنتکام به انهدام برج مراقبتی چابهار
سازمان تروریستی سنتکام روز جمعه به وقت محلی مدعی شد: این شبکه، دههها برای ردیابی کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز و هدف قرار دادن آنها مورد استفاده سپاه قرار میگرفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سنتکام ادعا کرد: نابودی این برج توان سپاه پاسداران برای هماهنگی حملات علیه خدمه کشتیهای غیرنظامی را کاهش میدهد و به حفظ آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه کمک میکند.
سنتکام همچنین مدعی شد: محاصره دریایی ایران از سوی نیروهای آمریکایی همچنان ادامه دارد و این اقدام از تردد کشتیهایی که به گفته آن درصدد نقض این محاصره هستند، جلوگیری میکند.
بنا بر این گزارش؛ برج مراقبت دریایی بندر شهید کلانتری چابهار روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ مورد حمله ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صبح امروز(جمعه) نیز برای سومین بار جنگندههای آمریکایی به این برج حمله کردند.
بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش خبرنگار ایرنا، این برج بهطور کامل تخریب شد، اما اسکلهها، تجهیزات و زیرساختهای عملیاتی بندر آسیبی ندیدند و هیچگونه تلفات جانی نیز گزارش نشده است.