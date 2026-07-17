تیر خلاص به شایعه قطعی اینترنت!

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر ابلاغ دستور به دیتاسنترهای کشور برای آمادگی جهت قطع احتمالی اینترنت، پیگیری‌های سیتنا از چندین مرکز داده نشان می‌دهد که این ادعا صحت ندارد و تاکنون هیچ‌گونه دستور یا ابلاغیه‌ای در این خصوص به این مراکز ارسال نشده است.