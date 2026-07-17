تیر خلاص به شایعه قطعی اینترنت!
طی ساعات اخیر اخباری در فضای مجازی منتشر شد که مدعی بود به دیتاسنترهای کشور دستور آمادهباش برای قطع احتمالی اینترنت ابلاغ شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۴۲| |
18390 بازدید
به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر ابلاغ دستور به دیتاسنترهای کشور برای آمادگی جهت قطع احتمالی اینترنت، پیگیریهای سیتنا از چندین مرکز داده نشان میدهد که این ادعا صحت ندارد و تاکنون هیچگونه دستور یا ابلاغیهای در این خصوص به این مراکز ارسال نشده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
الان هم با قطعی کامل تفاوت زیادی ندارد ...وقتی حتی بقول شما سکو های ایرانی مثل همراه من و ایرانسل من و ....با این نت باز نمی شوند کدوم نت و کدوم اینترنت فقط یک ضد اعصاب است و دیگر هیچ.....
اینترنت نباید قطع بشه.
کدوم کشور تو جنگ اینترنت رو قطع می کنه؟ معنی نداره
کدوم کشور تو جنگ اینترنت رو قطع می کنه؟ معنی نداره
یکبار دیگه قطع کنند . من تمام سرورهام رو منتقل میکنم به دیتاسنترهای خارج کشور . دیتاسنتری که اینترنت نداره مثل رستورانی هست که غذا نداره
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
بله
63.09%
خیر
36.91%
تعداد کل آراء : ۱۱۰۶۶