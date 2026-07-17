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تیر خلاص به شایعه قطعی اینترنت!

طی ساعات اخیر اخباری در فضای مجازی منتشر شد که مدعی بود به دیتاسنتر‌های کشور دستور آماده‌باش برای قطع احتمالی اینترنت ابلاغ شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۴۲
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18390 بازدید
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۱۰
تیر خلاص به شایعه قطعی اینترنت!

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر ابلاغ دستور به دیتاسنترهای کشور برای آمادگی جهت قطع احتمالی اینترنت، پیگیری‌های سیتنا از چندین مرکز داده نشان می‌دهد که این ادعا صحت ندارد و تاکنون هیچ‌گونه دستور یا ابلاغیه‌ای در این خصوص به این مراکز ارسال نشده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
23
پاسخ
پس اگر ابلاغیش بیاد، قطع میشه.
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
2
15
پاسخ
همراه اول ، یک ساعت که قطع شده .
ئ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
16
6
پاسخ
اب شیرین کن پل نفت برق دانشگاه فرودگاه همرو بزن فقط شتر بمونه
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
19
پاسخ
الان هم با قطعی کامل تفاوت زیادی ندارد ...وقتی حتی بقول شما سکو های ایرانی مثل همراه من و ایرانسل من و ....با این نت باز نمی شوند کدوم نت و کدوم اینترنت فقط یک ضد اعصاب است و دیگر هیچ.....
امیرحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
19
پاسخ
خوش به حال اینترنت پرو و کانفیگ فروش ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
2
25
پاسخ
اینترنت نباید قطع بشه.
کدوم کشور تو جنگ اینترنت رو قطع می کنه؟ معنی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
26
پاسخ
توی ایران تکذیب کردن یعنی تایید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
2
17
پاسخ
بزودی قطع می‌شود
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
21
پاسخ
یکبار دیگه قطع کنند . من تمام سرورهام رو منتقل میکنم به دیتاسنترهای خارج کشور . دیتاسنتری که اینترنت نداره مثل رستورانی هست که غذا نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
41
4
پاسخ
در شرایط جنگی، باید فضای رسانه ای را در اختیار گرفت
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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