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مدال طلای شناگر ایران در مسابقات رده‌های سنی آسیا

ملی‌پوش جوان شنای ایران، در دوازدهمین دوره مسابقات رده‌های سنی آسیا به مدال طلا دست یافت.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۳۷
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مدال طلای شناگر ایران در مسابقات رده‌های سنی آسیا

محمدمهدی غلامی، ملی‌پوش جوان شنای ایران، در دوازدهمین دوره مسابقات شنای رده‌های سنی آسیا با ثبت زمان 54.51 ثانیه در فینال ماده 100 متر پروانه، به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت و بر سکوی نخست آسیا ایستاد.

شناگران سریلانکا و ویتنام نیز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، غلامی که در مرحله مقدماتی با ثبت زمان 55.46 ثانیه و کسب رتبه پنجم راهی فینال شده بود، در مسابقه نهایی عملکردی چشمگیر از خود به نمایش گذاشت و با بهبود رکورد خود به مدال طلا رسید.

این قهرمانی، ادامه روند موفقیت‌های این شناگر جوان در میادین بین‌المللی است. محمدمهدی غلامی پیش از این در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب دو مدال طلا، عنوان پرافتخارترین ورزشکار کاروان ایران را به خود اختصاص داده بود و در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی نیز موفق به کسب مدال برنز شده بود.

طلای غلامی، نخستین مدال طلای کاروان شنای ایران در این دوره از رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی آسیا محسوب می‌شود. 
 

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