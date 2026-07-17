حادثه دریایی در سواحل جنوبی یمن/توقیف یک کشتی

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۶۵ مایل دریایی جنوب شهر المکلا در یمن دریافت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، هنگام عبور یک کشتی از بخش شرقی خلیج عدن، افراد ناشناس و بدون مجوز سوار آن شدند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین به تمامی کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط از منطقه عبور کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

برخی منابع خبری اعلام کردند که نیروهای جنبش انصارالله یمن این کشتی را به کنترل خود درآورده اند.





