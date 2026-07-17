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سنتکام مدعی توقیف یک کشتی ایرانی شد

ارتش آمریکا همزمان با اجرای سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال دوباره محاصره دریایی در پی شکست در میدان جنگ ، مدعی بازرسی از یک نفتکش در خلیج عمان شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۶۹
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سنتکام مدعی ورود نیروهایش به یک نفتکش و بازرسی آن در خلیج عمان شد
 

به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام مدعی شد: نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا از یگان اعزامی یازدهم تفنگداران دریایی، ۱۶ جولای (25 تیرماه) عملیات بازرسی و راستی‌آزمایی را روی نفتکش ام‌تی ون یائو در خلیج عمان انجام دادند.

این نهاد نظامی آمریکایی ادعا کرد: تا امروز، نیروهای آمریکایی سه کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره دریایی را نقض کنند، تغییر مسیر داده‌اند، یک کشتی را به دلیل تبعیت نکردن از دستورات، از کار انداخته‌اند و یک کشتی دیگر را برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی جاری آمریکا علیه ایران، مورد بازرسی قرار داده‌اند.

سنتکام مدعی شد: تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن همچنان برای کشتیرانی آزاد و باز هستند، به‌جز برای شناورهایی که تلاش می‌کنند محاصره دریایی «دیوار فولادین» آمریکا را نقض کنند.

 

 
 
 
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سنتکام خلیج فارس
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