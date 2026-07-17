سنتکام مدعی توقیف یک کشتی ایرانی شد
به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام مدعی شد: نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا از یگان اعزامی یازدهم تفنگداران دریایی، ۱۶ جولای (25 تیرماه) عملیات بازرسی و راستیآزمایی را روی نفتکش امتی ون یائو در خلیج عمان انجام دادند.
این نهاد نظامی آمریکایی ادعا کرد: تا امروز، نیروهای آمریکایی سه کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره دریایی را نقض کنند، تغییر مسیر دادهاند، یک کشتی را به دلیل تبعیت نکردن از دستورات، از کار انداختهاند و یک کشتی دیگر را برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی جاری آمریکا علیه ایران، مورد بازرسی قرار دادهاند.
سنتکام مدعی شد: تنگه هرمز و آبهای اطراف آن همچنان برای کشتیرانی آزاد و باز هستند، بهجز برای شناورهایی که تلاش میکنند محاصره دریایی «دیوار فولادین» آمریکا را نقض کنند.