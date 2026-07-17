اعلام وضعیت اضطراری جنگنده F35 بر فراز امارات + عکس

به گزارش تابناک، برخی گزارش‌های تاییدنشده حاکی است یک جنگنده چندمنظوره F-35A در حین پرواز بر فراز امارات متحده عربی وضعیت اضطراری اعلام کرد و کد فرستنده اضطراری بین‌المللی ۷۷۰۰ را فعال نمود.

این گزارش‌ها حاکی است این هواپیما در پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی به زمین نشسته است.

کد ۷۷۰۰ یکی از سه کد اضطراری استاندارد و بین‌المللی در هوانوردی است که روی دستگاه ترانسپوندر (فرستنده خودکار هواپیما یا اصطلاحاً Squawk) تنظیم می‌شود.

وقتی خلبان این کد را وارد می‌کند، یک هشدار بصری و صوتی فوری روی صفحه رادار کنترلرهای ترافیک هوایی ظاهر می‌شود تا آن‌ها متوجه شوند که این هواپیما با یک بحران جدی و آنی مواجه است و به کمک نیاز دارد.