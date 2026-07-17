جایزهٔ ۱۰ میلیون دلاری مقاومت عراق برای کشتن ترامپ!
به گزارش تابناک، مقاومت اسلامی عراق در بیانیهای تصریح کرد: «از روشنترین نشانههای تقهقر اخلاقی دولت آمریکا، لافزنیِ جنایتکارانه ترامپ درباره ترور و تجاوزگریاش در هدف قرار دادن فرماندهان شهید پیروزی علیه گروه تروریستی داعش حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس (رضواناللهعلیهما) است. این لافزنی گستاخانه، خون پاک آن دو را جز بر رفعت و جاودانگی نیفزود، و برای قاتلشان چیزی جز ننگی ابدی و رسواییای که تا زمانی که زندگی برقرار است او و دولتش را دنبال خواهد کرد، به ارث نگذاشت.»
بنا بر این گزارش، این گروههای عراقی تصریح کردند: «مقاومت اسلامی عراق از تعیین پاداش مالی به ارزش ۱۰ میلیون دلار برای کشتن ترامپ جنایتکار خبر میدهد؛ این مبلغ با کمکهای نیروهای مقاومت و طرفداران آن جمعآوری شده است تا به قاتل ترامپ داده شود.»
تعیین جائزه برای کشتن ترامپ پس از اظهارات وقیحانه ترامپ در دیدار با علی الزیدی نخست وزیر عراق در کاخ سفید صورت می گیرد.
گفتنی است، رئیس جمهور آمریکا درباره ترور سردار شهید سلیمانی مدعی شد: «من او (سردار سلیمانی) را کشتم (به شهادت رساندم ). او فرد بسیار بدی بود. در همان عملیات، یک فرد اهل عراق (ابو مهدی المهندس) هم کشته (به شهادت رسید) شد. بنابراین نمیدانم به شما لطف کردم یا نه؛ هیچوقت این سوال را از شما نپرسیده بودم.»
نخستوزیر عراق در پاسخ به این پرسش شیطنت آمیز ترامپ گفت: «من آن زمان در عرصه سیاست نبودم... مایلم درباره آینده صحبت کنیم.»