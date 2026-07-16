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دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین

نیروهای متجاوز آمریکایی در ساعات پایانی پنجشنبه و ساعات ابتدایی جمعه هم حملات به استان‌های ساحلی کشور را تکرار و اقدام به حمله به مناطق مسکونی و برخی زیرساخت‌ها و پل ها کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۴۴
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دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه ای اعلام کرد ساعت ۲ بعدازظهر امروز به وقت شرق آمریکا (۹:۳۰ به وقت ایران)، نیروهای آمریکایی برای پنجمین شب متوالی موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کردند تا قابلیت‌های نظامی ایران را بیش از پیش تضعیف کنند.

سنتکام در این بیانیه با تکرار ادعاهای واهی خود افزوده است این حملات در حالی آغاز شده است که نیروهای مسلح ایران در روزهای اخیر در پاسخ به از سرگیری تجاوز نظامی علیه کشور، چندین پایگاه و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.

انهدام رادار‌های دریایی و هوایی آمریکا در عمان
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۹:۳۱

دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین / به روزرسانی می‌شود

 

 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام کرد: بسم الله القاصم الجبارین وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه مردم عزیز و غیور ایران اسلامی. در ادامه عملیات مقابله به مثل رزمندگان اسلام، سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردم‌خونگرم استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همان‌گونه که بعثت جانانه شما مردم؛ و تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است. وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انهدام ایستگاه پمپاژ سوخت جنگنده‌های آمریکایی در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۹:۲۸
 
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین / به روزرسانی می‌شود

 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۸ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

 

مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی.

در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام، فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین، رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

 

سپاه: پایگاه‌ دشمن در کویت به آتش کشیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۹:۲۷
 

دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین / به روزرسانی می‌شود

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به جنایات رژیم تروریستی آمریکا و به شهادت رساندن غیرنظامیان هموطن در ایران پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: 

بسم الله قاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم قهرمان، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ فرزندان شما در سپاه و بسیج با توکل به خدا و دلگرم از حضور بی‌نظیر شما به عملیات پیروزمندانه خود ادامه می‌دهند.

شیطان بزرگ که باز هم بر اساس توهم ضعیف شدن ما، چون همیشه با پیمان‌شکنی در وسط مذاکرات مجدداً جنگ را از سر گرفت، مستأصل و پشیمان از این حرکت خود و ناامید از موفقیت در جنگ با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای تغییر صحنه نبرد، شب گذشته باز هم به جنایت جنگی روی آورد و با حمله به مراکز غیرنظامی، خدمتگزاران مردم در مخابرات و راه‌آهن و خودرو‌های عبوری، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده یا مجروح کرد.

در پاسخ به این جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان اسلام عملیات پاسخگویی را آغاز کردند.

در اولین پاسخ به این جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان قهرمان هوافضای سپاه در موج ۱۲ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبد الله الحسین (ع) و تقدیم به خدمت گزاران رجا (راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، یک رادار کشف و شناسایی پدافند موشکی، چند انبار مهم تسلیحاتی دشمن آمریکایی، دو سکوی موشکی زمین به زمین (هی مارس) و تعدادی از موشک‌های ذخیره این سامانه را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن آتش‌سوزی عظیمی پایگاه تروریست‌های آمریکایی در کویت را فرا گرفت.

شرارت‌های آمریکا در منطقه موجب کاهش شدید تولید و قطع کامل صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز شده است و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در سوریه/ سپاه: این عملیات،قصاص جنایتکارانی بود که خون سربازان شهید را در ایرانشهر ریختند
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۸:۱۱
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین / به روزرسانی می‌شود
 روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در سوریه خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: 
 
بسم الله قاصم الجبارین.و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه.
 
 
مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی.
 
در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیروهای هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیروهای جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.
آمریکا مدعی پایان موج جدید حملات علیه ایران شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۶:۰۰

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز جمعه در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهای آمریکایی آخرین موج حملات خود علیه ایران را در ششمین شب به پایان رسانده‌اند.
 سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شده که «زیرساخت‌های لجستیکی نظامی» و «توانمندی‌های دریایی» ایران را هدف قرار داده است.

ترامپ مدعی دزدی اطلاعاتی در جریان انتخابات ۲۰۲۰ توسط چین شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۵:۰۱
چین در جریان انتخابات ۲۰۲۰ به اطلاعات خصوصی حدود ۲۰ میلیون آمریکایی دسترسی پیدا کرده است.
 
 اسناد نشان می‌دهد که چین بزرگترین نقض و سرقت داده‌های انتخاباتی در تاریخ را از سال ۲۰۲۰ انجام داده است.
 
 رقت اطلاعات رأی‌دهندگان توسط چین، کابوسی بی‌سابقه برای امنیت انتخابات آمریکاست.
 
 ارزیابی‌های اطلاعاتی، توانایی روسیه، چین، ایران و کره شمالی را در نفوذ به ساختار انتخاباتی ما تأیید می‌کند
 
 
سخنرانی جدید ترامپ: ما در ایران به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم و شما به زودی نتایج این تلاش‌ها را خواهید دید
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۵۹

 

کل جهان ما رو به عنوان یک ملت مسخره می‌کرد، اما دیگر اینطور نیست.
 
مفتخرم که اعلام کنم کشور ما امن‌تر، قوی‌تر و بسیار ثروتمندتر از هر زمان دیگری در گذشته است
 
قیمت داروها بین 70 تا 80 تا 90 درصد کاهش خواهد یافت.
 
  
  اعلام می‌کنم که از همین لحظه، اسناد اطلاعاتی مهمی که آسیب‌پذیری‌های تکان‌دهنده‌ای در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را نشان می‌دهند، از حالت محرمانه خارج شده و منتشر خواهند شد.چین به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده رأی‌دهندگان آمریکایی دست پیدا کرده است.ا
آمریکا برای شهروندان خود در عراق هشدار صادر کرد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۴۹

 سفارت آمریکا در عراق پس از حملات پهپادی به اربیل، به شهروندان آمریکایی مقیم این کشور درباره افزایش سطح تهدیدهای امنیتی هشدار داد و از آنها خواست در وضعیت آماده‌باش و هوشیاری بالا قرار داشته باشند.

حملات موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۴۷

 منابع عربی از شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه موفق السلطی در شرق اردن که از اصلی‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه است، خبر دادند.

پل کهورستان، راه ارتباطی بین بندرعباس و شیراز، قبل و بعد از حمله امشب
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۴۷

دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین / به روزرسانی می‌شود

روایت دیگری از محل حمله آمریکا به پل جاده دسترسی بندرعباس – بندر خمیر و جنوب استان فارس
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۴۵
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وقوع انفجار در پایگاه آمریکایی العدید قطر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۳۹

 منابع عربی از وقوع انفجار در پایگاه آمریکایی العدید قطر گزارش دادند.

ادعای مقام آمریکایی دربارۀ هدف از حمله به پل‌ها در ایران
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۳۸
یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفت، حمله به پل‌ها با هدف قطع تدارکات به بندرعباس انجام شده است که ایران از آن برای حمله به کشتی‌ها استفاده می‌کند.
 
بسیاری از کاربران در فضای مجازی اقدام آمریکا در حمله به زیرساخت‌های ایران را مصداق جنایت جنگی توصیف کرده‌اند. 
 
ترامپ: ایالات متحده اکنون جذاب ترین کشور جهان است
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۳۳

ترامپ: ایالات متحده اکنون جذاب ترین کشور جهان است

توقف پروازها در فرودگاه قطر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۳۲
وزارت کشور قطر: 
 
 در خانه‌ها و مکان‌های امن بمانید.
‌ شمار شهدای حمله به پل‌های بندر خمیر به ۷ نفر افزایش یافت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۳۱
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: براساس آخرین اطلاعات دریافتی، شمار شهدای حمله به پل‌های بندر خمیر به هفت نفر افزایش یافته است.
 
همچنین در این حمله ۹ نفر مجروح شدند که روند رسیدگی درمانی به مصدومان از سوی نیروهای امدادی و کادر درمان در حال انجام است.

 

گزارش حادثه در پل بحرین-عربستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۲۹

 صدای آژیر آمبولانس‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی که به‌سمت پل متصل‌کنندۀ بحرین و عربستان سعودی در حرکت هستند، به گوش می‌رسد.

شایعه حمله آمریکا به کیش تکذیب شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۴:۲۸
 
 مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش:
 تاکنون هیچ حمله‌ای به این جزیره رخ نداده و برق و خدمات زیرساختی پایدار است.
 
 تا این لحظه هیچ‌گونه حمله‌ای از سوی آمریکا به جزیره کیش صورت نگرفته و اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد.
 
وضعیت شبکه برق کیش کاملاً پایدار است و تمامی خدمات زیرساختی بدون هیچ‌گونه اختلال در حال ارائه به ساکنان و گردشگران است.

 

انفجارهای شدید در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۳:۰۲

 منابع عربی از انفجارهای شدید در پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر می‌دهند. 

حمله آمریکا به استان لرستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۴۷

؛سعید پورعلی، معاون سیاسی استانداری لرستان اظهار کرد: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.

انفجار مجدد در پایگاه اشغالگران آمریکایی در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۴۳

منابع عراقی: دوباره چندین انفجار پایگاه اشغالگران آمریکایی در کویت را به لرزه درآورد؛ صداهای انفجار از داخل عراق نیز به گوش می‌رسد.

حمله مجدد آمریکا به فرودگاه ایرانشهر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۴۳
آمریکا در اقدامی تروریستی بار دیگر فرودگاه ایرانشهر را مورد هدف قرار داد.
برق فرودگاه ایرانشهر پس از حمله آمریکا قطع شد
 
تاکنون هیچگونه تلفات جانی در این مکان گزارش نشده است شهروندان از نزدیک شدن و تردد در اماکن نظامی و مورد اصابت قرار گرفته خودداری کنند
حمله دشمن آمریکایی به بوشهر یک مجروح برجا گذاشت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۳۹

فرماندار بوشهر گفت: دقایقی پیش برای دومین بار طی چند ساعت گذشته، شهر بوشهر هدف هجوم دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اساس آخرین گزارش‌ها، این حادثه یک مجروح برجا گذاشته است.

روابط عمومی ارتش: در یازدهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۳۹
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مرحله یازدهم عملیات صاعقه ارتش؛ مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی
 
روابط عمومی ارتش:
 در پاسخ به اقدام خصمانه دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های شهری و مردم بی‌گناه، ساعاتی قبل، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله یازدهم عملیات صاعقه، محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناسایی P8 ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الصخیر بحرین را هدف حملات پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.
 
 ارتش با تاکید بر اینکه امنیت و استقلال این میهن خدایی خط قرمز ماست و متناسب با شرارت‌های دشمن خبیث، سریع و قاطع پاسخ خواهیم داد، خاطرنشان کرد: هرگونه خطای محاسباتی  در برآورد اراده و استقامت ملت و توان رزم ارتش و سپاه ایران، هزینه‌ای سنگین برای دشمن مستکبر خواهد داشت.
 
 
قطع برق در بخش عمده‌ای از شهرستان‌ها و نواحی استان اربیل اقلیم کردستان عراق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۳۷

بر اساس گزارش‌های اولیه، برق در بخش عمده‌ای از شهرستان‌ها و نواحی استان اربیل اقلیم کردستان عراق به‌طور کامل قطع شده است

وزارت نیرو: بر اثر حملات، آسیب‌های به خطوط برق بندر‌عباس و روستا‌های اطراف وارده شده است
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۳۴
 در بخش‌هایی برق وصل شده و به شرایط پایدار رسیده است.
 
 در اوج ساعت مصرف، مردم با مدیریت مصرف برق، به برق‌رسانی پایدار به جنوب کشور کمک کنند.

 

مشکل قطعی برق نقاطی از کیش برطرف شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۳۲

شرکت مهندسی آب و برق کیش: خاموشی ایجادشده در محدودۀ نوبنیاد یک که بر اثر نقص فنی در بخشی از شبکه توزیع برق رخ داده بود، با تلاش تیم‌های فنی به‌طور کامل برطرف شده است.
پس از انجام عملیات تعمیر و رفع اشکال، شبکۀ توزیع برق این محدوده به وضعیت عادی بازگشته و برق مشترکان مجدداً برقرار شده است.

حملۀ موشکی دشمن به پایگاه‌های هوایی و دریایی بوشهر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۲۸

معاون استانداری بوشهر: در حملۀ دقایقی پیش به بوشهر چند فروند موشک دشمن آمریکایی به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی بوشهر اصابت کرد./ فارس

سنتکام مدعی توقیف یک کشتی ایرانی شد .
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۲۷
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا مدعی توقیف یک فروند کشتی ایرانی در دریای عمان شد.
 فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که در راستای محاصره دریایی ایران، مسیر سه کشتی تجاری را که به ادعای این نهاد در تلاش برای نقض این محاصره بودند، تغییر داده است.
 
سنتکام همچنین مدعی شد یک کشتی تجاری دیگر را به دلیل تمکین نکردن به دستورات، توقیف کرده و نظامیان آمریکایی بر عرشه این کشتی تجاری مستقر شده‌اند
یک نقطه در شهرستان دشتی بوشهر مورد حمله دشمن قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۲۵

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: بامداد امروز یک نقطه در شهرستان دشتی مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفت.

اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی به حوالی بندرلنگه
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۲:۲۳

 استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت ۰۱:۳۰ نقاطی در حوالی بندرلنگه مورد حملۀ دشمن آمریکایی قرار گرفت.

لحظه هدف قرار گرفتن کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۱:۲۲

لحظه هدف قرار گرفتن کویت 

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حملۀ هوایی دشمن آمریکایی به بوشهر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۱:۱۴

حوالی ساعت ۱ بامداد، بوشهر هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفت.

هنوز محل دقیق اصابت‌ها مشخص نیست.

 

سکوی پرتاب موشک‌های آمریکایی در اربیل هدف قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۱:۱۴

منابع عراقی: یک پهپاد ایرانی، سکوی پرتاب موشک‌های آمریکایی را در اربیل هدف قرار داد.

استانداری هرمزگان: محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۱:۱۲

استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور بندرعباس - خمیر - لار به‌طور کامل مسدود است.

محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.

برق مناطقی از کیش قطع شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۱:۱۰

استانداری هرمزگان: در پی حملات امشب آمریکا در جزیره کیش یک پست برق مشکل پیدا کرد و برق یک منطقه کوچک قطع شد که به زودی وارد مدار خواهد شد.

اوضاع اکنون در کیش پایدار بوده و مشکلی وجود ندارد.

تداوم حملات دشمن به زیرساخت‌ها؛ انشعاب راه آهن بندرعباس هدف قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۱:۰۰

دقایقی پیش ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس توسط آمریکا مورد هدف قرار گرفت و ۲ هموطن مصدوم شدند.

حمله به اطراف شهر بستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۵۹

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: دقایقی پیش یک نقطه در اطراف  شهر بستان توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

 

حمله دشمن آمریکایی به سیریک
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۵۹

استانداری هرمزگان: لحظاتی قبل در حمله دشمن آمریکایی به شهرستان سیریک در شرق هرمزگان صدای انفجار شنیده شد.

هدف گیری رادارهای آمریکایی در کویت، نزدیک پایگاه ام قصر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۵۷

رادارهای آمریکایی در کویت، نزدیک پایگاه ام قصر، هدف قرار گرفتند. 

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اعلام وضعیت اضطراری از سوی یک جنگنده  F-35 در نزدیکی امارات
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۴۷

طبق داده‌های وبسایت فلایت رادار،  یک جنگنده اف۳۵ در آسمان امارات کد اضطراری ۷۷۰۰ اعلام کرده است. 

 

انجام بزرگ‌ترین حمله موشکی و پهپادی به بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۴۲

ایران هم‌اکنون در حال انجام بزرگ‌ترین حمله موشکی و پهپادی خود به بحرین در یکصد روز گذشته است

منابع گوناگون هدف قرار دادن سکوهای پرتاب موشک آمریکایی در کویت را تایید میکنند.

۸ انفجار در محدوده روستای مسن قشم
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۳۹

همزمان با پرواز جنگنده‌های دشمن بر فراز آسمان قشم، هشت انفجار در محدوده روستای مسن به وقوع پیوست.

 همزمان با ادامه تجاوزات دشمن، دقایقی پیش صدای چندین انفجار در محدوده روستای مسن در جزیره قشم شنیده شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هشت انفجار در این محدوده به وقوع پیوسته و همزمان جنگنده‌های دشمن نیز بر فراز آسمان جزیره قشم به پرواز درآمده‌اند.

گزارش‌های اولیه حاکی است این انفجارها در محدوده روستای مسن رخ داده است. 

وقوع انفجار قوی در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۲۷

رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای انفجارهای بسیار قوی در کویت و شنیده شدن آن از بصره خبر می‌دهند.

یک شهید و ۸ زخمی طی حملۀ آمریکا به محلۀ مسکونی تپه الله‌اکبر هرمزگان 
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۲۴

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: درپی حملات تجاوزکارانه آمریکا به محلۀ تپۀ الله‌اکبر در بندرعباس ۸ نفر مجروح شده‌اند که ۷ نفر از آن‌ها دچار موج‌گرفتگی انفجاری شده‌اند و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است.

یک نفر از هموطنانمان نیز در این حمله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمده است.

تصویری از حمله به پل در منطقه کهورستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۲۰

تصویری که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی از حمله به پل در منطقه کهورستان منتشر شده است. گزارش‌های تائیدنشده حاکی از آن است که این پل دوبار مورد حمله قرار گرفته و در زمان حمله، خودروها در حال عبور از آن بودند.

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۶ انفجار پیاپی در حوالی حمیدیه خوزستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۱۹

بنا بر اعلام خبرگزاری صداوسیما، دقایقی پیش، صدای حدود ۶ انفجار پیاپی در حوالی شهرستان حمیدیه شنیده شد.

حمله هوایی به دو پل در بندر خمیر
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۱۹

به گفته شاهدان عینی دو  پل حوالی روستای کهورستان و رودخانه شور شهرستان بندرخمیر مورد اصابت قرار گرفته است.

راننده یک خودرو شخصی، روی یکی از پل‌ها شهید شده است.

 

 پل محور کهورستان هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۱۴

 پل محور کهورستان هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت/ محور رفت و برگشت بندرعباس به لار مسدود شد

در پی این حمله که با انفجارهای پیاپی همراه بود، پل رودخانه شور کهورستان هدف حمله قرار گرفت و تردد در محور بندرعباس کهورستان لار مسدود شده است.

برخی منابع اعلام کرده‌اند در هنگام اصابت موشک به پل، خودروهای عبوری نیز بر روی پل بوده‌اند، از میزان خسارت جانی هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

انفجار و حمله جنگنده‌های آمریکایی به زاهدان صحت ندارد 
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ - ۰۰:۰۳

 در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن چند انفجار و پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز آسمان این شهر، بررسی میدانی نشان می‌دهد این اخبار صحت ندارد.

در بازدید و بررسی که از چند نقطه اصلی شهر و میادین مهم صورت گرفت هم‌اکنون امنیت و آرامش در شهر برقرار بوده و نیروهای امنیتی و مسلح بر اوضاع کنترل دارند.

تصاویری از محل حمله لحظاتی پیش آمریکا به بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۲۳:۵۵

تصاویری از محل حمله لحظاتی پیش آمریکا به بندرعباس

به نظر می رسد، یک دکل مخابراتی هدف حملات بوده اما هنوز این موضوع تایید نشده است.

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آغاز حمله به زیرساخت‌ها توسط دشمن تروریست آمریکایی؟
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۲۳:۴۶

 تسنیم گزارش داد که لحظاتی قبل دشمن آمریکایی به شهرستان بندرخمیر و بخش کهورستان حمله کرد و صدای چند انفجار شنیده شد.

اطلاعات رسیده حاکی از ان است که در این حملات پل ارتباطی بندرعباس به شیراز و معروف به پل بندرعباس - کهورستان - لار مورد اصابت قرار گرفته است.

برق مناطقی از کهورستان نیز در حال حاضر قطع می باشد.

اخبار تکمیلی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

انفجار در چابهار و کنارک تکذیب شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۲۳:۳۰

در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره وقوع انفجار در شهرستان‌های چابهار و کنارک، پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر وقوع انفجار در این دو شهرستان منتشر نشده است.

شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۲۳:۲۸

فرماندار بوشهر: در ادامه تجاوز دشمن آمریکایی، دقایقی پیش در شهر بوشهر صدای ۲ انفجار شنیده شد.

شنیده شدن صدای مجدد انفجار در بندرعباس و قشم و اهواز
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۲۳:۲۰

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی در اطراف  شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

 تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز

در این حال، ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

تجاوز دشمن آمریکایی در تپه الله اکبر بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۲۳:۱۰

دقایقی پیش تپه الله اکبر بندرعباس مجددا مورد حمله دشمن قرار گرفت.

حجم این اتفاق به حدی بود که برق این منطقه در بندرعباس در حال حاضر قطع شده است، هدف مورد اصابت در این حمله یک دکل مخابراتی بوده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد، در این حملات ۷ نفر مجروح شدند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
29
11
پاسخ
قابل توجه سید ممد خاتمی و صلح شرافتمندانه اش...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
بفرما انتقام بگیر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
این جنگ یک جنگ وجودی است.
یعنی اگر حمله نکنی و نکشی، حمله می کنند و می کشند
من نمی دانم مقامات منتظر چی هستند
حکم جهاد صادر بشه و میلیون ها رزمنده از راه عراق وارد سوریه و اردن شوند و به اسرائیل حمله ور شوند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
دشمن باید اعزام کاروان های گسترده نیروی داوطلب مردمی
به جنوب کشور را ببیند.
صدها هزار نیرو. باید ببیند که برای جنگ زمینی کاملا آماده ایم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
6
29
پاسخ
با این کرونیها وحشتناک ارزش پول نابود تا کی ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
دریک کلیپ دیدم وقتی پل را زدند، سریعا یک مسیر کنار پل برای عبور و مرور درست کردند. کار درست همین است. دست رو دست نگذارید. مسیرهای جایگزین را هم اعلام کنید.به هیچ وجه نباید اجازه قطع ارتباط شهرها و مناطق را به دشمن بدهید.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
12
15
پاسخ
حتما باید هر روز صبر کنیم که سنتکام اعلام کنه که به ایران حمله کرده و بعد ما تلافی کنیم؟ نمیشه فعلا تا یک مدتی اول ما هر روز حمله کنیم و اعلام و بعد اونا تلافی کنند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
برنامه امریکا حمله زمینی
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
17
15
پاسخ
لعنت خدا و بندگان خدا بر آمریکا
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
21
9
پاسخ
فقط باید از آن پی تی خارج شد و اعلام گرد ما بمب اتم داریم بخدا آمریکا عقب میشینه.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
19
10
پاسخ
اگه جلوی این دشمن جانی و غَدار کوتاه بیایم قطعا بدتر میکنه
باید پاسخ درخوری بهش داده بشه!
محتملا پاسخهای قبلی اثر بازدارندگی نداشته که دشمن رو اینچنین گستاخ کرده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
13
10
پاسخ
لطفا توضیح بدید دلیل عدم واکنش قاطع این روزهای ایران برخلاف جنگ 60 روزه چیه و چرا ایران دیگه هیچ حمله ای به کشورهای میزبان نمیکنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اخبار رو نمیخونی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تفاهم نامه
م
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
12
8
پاسخ
چیز خاصی بندهای تفاهم نامه داره اجرا میشه
چرا دریای ساده لوحان غرب گرا ساحل نداره
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
15
5
پاسخ
این نتیجه ی مسامحه با دشمنه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
11
12
پاسخ
هنوز هم نظر دولت مذاکره هست؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
نظرات دولت ؟؟؟؟؟؟

مگر جنگ و صلح دست دولته عموی
غفار‍
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
مذاکره تحت هرشرایطی چیزخوبیه
خخ
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tabnak.ir/005oJQ