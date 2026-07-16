سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به جنایات رژیم تروریستی آمریکا و به شهادت رساندن غیرنظامیان هموطن در ایران پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم قهرمان، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ فرزندان شما در سپاه و بسیج با توکل به خدا و دلگرم از حضور بی‌نظیر شما به عملیات پیروزمندانه خود ادامه می‌دهند.

شیطان بزرگ که باز هم بر اساس توهم ضعیف شدن ما، چون همیشه با پیمان‌شکنی در وسط مذاکرات مجدداً جنگ را از سر گرفت، مستأصل و پشیمان از این حرکت خود و ناامید از موفقیت در جنگ با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای تغییر صحنه نبرد، شب گذشته باز هم به جنایت جنگی روی آورد و با حمله به مراکز غیرنظامی، خدمتگزاران مردم در مخابرات و راه‌آهن و خودرو‌های عبوری، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده یا مجروح کرد.

در پاسخ به این جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان اسلام عملیات پاسخگویی را آغاز کردند.

در اولین پاسخ به این جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان قهرمان هوافضای سپاه در موج ۱۲ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبد الله الحسین (ع) و تقدیم به خدمت گزاران رجا (راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، یک رادار کشف و شناسایی پدافند موشکی، چند انبار مهم تسلیحاتی دشمن آمریکایی، دو سکوی موشکی زمین به زمین (هی مارس) و تعدادی از موشک‌های ذخیره این سامانه را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن آتش‌سوزی عظیمی پایگاه تروریست‌های آمریکایی در کویت را فرا گرفت.

شرارت‌های آمریکا در منطقه موجب کاهش شدید تولید و قطع کامل صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز شده است و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم