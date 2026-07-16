دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پلها و زیر ساختهای ایران/ بزرگترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه ای اعلام کرد ساعت ۲ بعدازظهر امروز به وقت شرق آمریکا (۹:۳۰ به وقت ایران)، نیروهای آمریکایی برای پنجمین شب متوالی موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کردند تا قابلیتهای نظامی ایران را بیش از پیش تضعیف کنند.
سنتکام در این بیانیه با تکرار ادعاهای واهی خود افزوده است این حملات در حالی آغاز شده است که نیروهای مسلح ایران در روزهای اخیر در پاسخ به از سرگیری تجاوز نظامی علیه کشور، چندین پایگاه و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام کرد: بسم الله القاصم الجبارین وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه مردم عزیز و غیور ایران اسلامی. در ادامه عملیات مقابله به مثل رزمندگان اسلام، سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردمخونگرم استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخرههای سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.
عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همانگونه که بعثت جانانه شما مردم؛ و تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است. وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگندههای دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۸ عملیات نصر۲ اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ
مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی.
در پاسخ به جنایت ارتش کودککش آمریکا در تجاوز به پایگاههای ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام، فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین، رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگندههای دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: در پاسخ به جنایات رژیم تروریستی آمریکا و به شهادت رساندن غیرنظامیان هموطن در ایران پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم قهرمان، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی؛ فرزندان شما در سپاه و بسیج با توکل به خدا و دلگرم از حضور بینظیر شما به عملیات پیروزمندانه خود ادامه میدهند.
شیطان بزرگ که باز هم بر اساس توهم ضعیف شدن ما، چون همیشه با پیمانشکنی در وسط مذاکرات مجدداً جنگ را از سر گرفت، مستأصل و پشیمان از این حرکت خود و ناامید از موفقیت در جنگ با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای تغییر صحنه نبرد، شب گذشته باز هم به جنایت جنگی روی آورد و با حمله به مراکز غیرنظامی، خدمتگزاران مردم در مخابرات و راهآهن و خودروهای عبوری، تعدادی از غیرنظامیان را به شهادت رسانده یا مجروح کرد.
در پاسخ به این جنایات ارتش کودککش آمریکا، رزمندگان اسلام عملیات پاسخگویی را آغاز کردند.
در اولین پاسخ به این جنایات ارتش کودککش آمریکا، رزمندگان قهرمان هوافضای سپاه در موج ۱۲ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبد الله الحسین (ع) و تقدیم به خدمت گزاران رجا (راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، یک رادار کشف و شناسایی پدافند موشکی، چند انبار مهم تسلیحاتی دشمن آمریکایی، دو سکوی موشکی زمین به زمین (هی مارس) و تعدادی از موشکهای ذخیره این سامانه را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن آتشسوزی عظیمی پایگاه تروریستهای آمریکایی در کویت را فرا گرفت.
شرارتهای آمریکا در منطقه موجب کاهش شدید تولید و قطع کامل صادرات نفت و گاز از تنگه هرمز شده است و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز جمعه در بیانیهای ادعا کرد که نیروهای آمریکایی آخرین موج حملات خود علیه ایران را در ششمین شب به پایان رساندهاند.
سنتکام در بیانیهای مدعی شده که «زیرساختهای لجستیکی نظامی» و «توانمندیهای دریایی» ایران را هدف قرار داده است.
سفارت آمریکا در عراق پس از حملات پهپادی به اربیل، به شهروندان آمریکایی مقیم این کشور درباره افزایش سطح تهدیدهای امنیتی هشدار داد و از آنها خواست در وضعیت آمادهباش و هوشیاری بالا قرار داشته باشند.
منابع عربی از شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاه موفق السلطی در شرق اردن که از اصلیترین پایگاههای آمریکا در منطقه است، خبر دادند.
منابع عربی از وقوع انفجار در پایگاه آمریکایی العدید قطر گزارش دادند.
ترامپ: ایالات متحده اکنون جذاب ترین کشور جهان است
صدای آژیر آمبولانسها و ماشینهای آتشنشانی که بهسمت پل متصلکنندۀ بحرین و عربستان سعودی در حرکت هستند، به گوش میرسد.
منابع عربی از انفجارهای شدید در پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر میدهند.
؛سعید پورعلی، معاون سیاسی استانداری لرستان اظهار کرد: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.
منابع عراقی: دوباره چندین انفجار پایگاه اشغالگران آمریکایی در کویت را به لرزه درآورد؛ صداهای انفجار از داخل عراق نیز به گوش میرسد.
فرماندار بوشهر گفت: دقایقی پیش برای دومین بار طی چند ساعت گذشته، شهر بوشهر هدف هجوم دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اساس آخرین گزارشها، این حادثه یک مجروح برجا گذاشته است.
بر اساس گزارشهای اولیه، برق در بخش عمدهای از شهرستانها و نواحی استان اربیل اقلیم کردستان عراق بهطور کامل قطع شده است
شرکت مهندسی آب و برق کیش: خاموشی ایجادشده در محدودۀ نوبنیاد یک که بر اثر نقص فنی در بخشی از شبکه توزیع برق رخ داده بود، با تلاش تیمهای فنی بهطور کامل برطرف شده است.
پس از انجام عملیات تعمیر و رفع اشکال، شبکۀ توزیع برق این محدوده به وضعیت عادی بازگشته و برق مشترکان مجدداً برقرار شده است.
معاون استانداری بوشهر: در حملۀ دقایقی پیش به بوشهر چند فروند موشک دشمن آمریکایی به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی بوشهر اصابت کرد./ فارس
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: بامداد امروز یک نقطه در شهرستان دشتی مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفت.
استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت ۰۱:۳۰ نقاطی در حوالی بندرلنگه مورد حملۀ دشمن آمریکایی قرار گرفت.
حوالی ساعت ۱ بامداد، بوشهر هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفت.
هنوز محل دقیق اصابتها مشخص نیست.
منابع عراقی: یک پهپاد ایرانی، سکوی پرتاب موشکهای آمریکایی را در اربیل هدف قرار داد.
استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:
محور بندرعباس - خمیر - لار بهطور کامل مسدود است.
محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.
استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتشنشانی باز نگه دارند.
استانداری هرمزگان: در پی حملات امشب آمریکا در جزیره کیش یک پست برق مشکل پیدا کرد و برق یک منطقه کوچک قطع شد که به زودی وارد مدار خواهد شد.
اوضاع اکنون در کیش پایدار بوده و مشکلی وجود ندارد.
دقایقی پیش ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس توسط آمریکا مورد هدف قرار گرفت و ۲ هموطن مصدوم شدند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: دقایقی پیش یک نقطه در اطراف شهر بستان توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.
استانداری هرمزگان: لحظاتی قبل در حمله دشمن آمریکایی به شهرستان سیریک در شرق هرمزگان صدای انفجار شنیده شد.
طبق دادههای وبسایت فلایت رادار، یک جنگنده اف۳۵ در آسمان امارات کد اضطراری ۷۷۰۰ اعلام کرده است.
ایران هماکنون در حال انجام بزرگترین حمله موشکی و پهپادی خود به بحرین در یکصد روز گذشته است
منابع گوناگون هدف قرار دادن سکوهای پرتاب موشک آمریکایی در کویت را تایید میکنند.
همزمان با پرواز جنگندههای دشمن بر فراز آسمان قشم، هشت انفجار در محدوده روستای مسن به وقوع پیوست.
همزمان با ادامه تجاوزات دشمن، دقایقی پیش صدای چندین انفجار در محدوده روستای مسن در جزیره قشم شنیده شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هشت انفجار در این محدوده به وقوع پیوسته و همزمان جنگندههای دشمن نیز بر فراز آسمان جزیره قشم به پرواز درآمدهاند.
گزارشهای اولیه حاکی است این انفجارها در محدوده روستای مسن رخ داده است.
رسانههای عراقی از شنیده شدن صدای انفجارهای بسیار قوی در کویت و شنیده شدن آن از بصره خبر میدهند.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: درپی حملات تجاوزکارانه آمریکا به محلۀ تپۀ اللهاکبر در بندرعباس ۸ نفر مجروح شدهاند که ۷ نفر از آنها دچار موجگرفتگی انفجاری شدهاند و یک نفر نیز دچار شکستگی شده است.
یک نفر از هموطنانمان نیز در این حمله به درجۀ رفیع شهادت نائل آمده است.
بنا بر اعلام خبرگزاری صداوسیما، دقایقی پیش، صدای حدود ۶ انفجار پیاپی در حوالی شهرستان حمیدیه شنیده شد.
به گفته شاهدان عینی دو پل حوالی روستای کهورستان و رودخانه شور شهرستان بندرخمیر مورد اصابت قرار گرفته است.
راننده یک خودرو شخصی، روی یکی از پلها شهید شده است.
پل محور کهورستان هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت/ محور رفت و برگشت بندرعباس به لار مسدود شد
در پی این حمله که با انفجارهای پیاپی همراه بود، پل رودخانه شور کهورستان هدف حمله قرار گرفت و تردد در محور بندرعباس کهورستان لار مسدود شده است.
برخی منابع اعلام کردهاند در هنگام اصابت موشک به پل، خودروهای عبوری نیز بر روی پل بودهاند، از میزان خسارت جانی هنوز اطلاعاتی در دست نیست.
در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن چند انفجار و پرواز جنگندههای آمریکایی بر فراز آسمان این شهر، بررسی میدانی نشان میدهد این اخبار صحت ندارد.
در بازدید و بررسی که از چند نقطه اصلی شهر و میادین مهم صورت گرفت هماکنون امنیت و آرامش در شهر برقرار بوده و نیروهای امنیتی و مسلح بر اوضاع کنترل دارند.
تسنیم گزارش داد که لحظاتی قبل دشمن آمریکایی به شهرستان بندرخمیر و بخش کهورستان حمله کرد و صدای چند انفجار شنیده شد.
اطلاعات رسیده حاکی از ان است که در این حملات پل ارتباطی بندرعباس به شیراز و معروف به پل بندرعباس - کهورستان - لار مورد اصابت قرار گرفته است.
برق مناطقی از کهورستان نیز در حال حاضر قطع می باشد.
اخبار تکمیلی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره وقوع انفجار در شهرستانهای چابهار و کنارک، پیگیریها نشان میدهد تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر وقوع انفجار در این دو شهرستان منتشر نشده است.
فرماندار بوشهر: در ادامه تجاوز دشمن آمریکایی، دقایقی پیش در شهر بوشهر صدای ۲ انفجار شنیده شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.
تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز
در این حال، ولیالله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.
دقایقی پیش تپه الله اکبر بندرعباس مجددا مورد حمله دشمن قرار گرفت.
حجم این اتفاق به حدی بود که برق این منطقه در بندرعباس در حال حاضر قطع شده است، هدف مورد اصابت در این حمله یک دکل مخابراتی بوده است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد، در این حملات ۷ نفر مجروح شدند.
یعنی اگر حمله نکنی و نکشی، حمله می کنند و می کشند
من نمی دانم مقامات منتظر چی هستند
حکم جهاد صادر بشه و میلیون ها رزمنده از راه عراق وارد سوریه و اردن شوند و به اسرائیل حمله ور شوند.
به جنوب کشور را ببیند.
صدها هزار نیرو. باید ببیند که برای جنگ زمینی کاملا آماده ایم.
باید پاسخ درخوری بهش داده بشه!
محتملا پاسخهای قبلی اثر بازدارندگی نداشته که دشمن رو اینچنین گستاخ کرده!
چرا دریای ساده لوحان غرب گرا ساحل نداره