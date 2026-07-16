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توصیه‌های طب ایرانی برای پیاده‌روی اربعین

مدیر طب ایرانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با اشاره به همزمانی سفر اربعین با فصل تابستان، گفت: با توجه به گرم و خشک بودن اقلیم کشور عراق، رعایت توصیه‌های طب ایرانی می‌تواند به زائران در کاهش مشکلات ناشی از گرما، خستگی و شرایط خاص این سفر کمک کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۰۷
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توصیه‌های طب ایرانی برای پیاده‌روی اربعین

به گزارش تابناک، دکتر رکسانا شیخی با بیان اینکه قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم آفتاب می‌تواند موجب تشنگی شدید، گرمازدگی، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، خشکی پوست و کاهش اشتها شود، توصیه کرد: زائران از لباس‌های نخی و رنگ روشن، کلاه یا چتر استفاده کرده و حتی‌الامکان پیاده‌روی خود را به ساعات خنک‌تر روز موکول کنند.

وی با تأکید بر رعایت اعتدال در تغذیه، اظهار کرد: توصیه می‌شود زائران در طول سفر از مصرف غذاهای سرخ‌کردنی، پرادویه، بسیار تند، شور و شیرین پرهیز کنند، زیرا این دسته از غذاها در منابع طب ایرانی از عوامل افزایش حرارت بدن و تشدید عطش و احساس گرما به شمار می‌روند. همچنین پرخوری، درهم‌خوری و مصرف غذاهای مانده و سنگین می‌تواند موجب اختلالات گوارشی و احساس سنگینی و کسالت شود.

مدیر طب ایرانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: مصرف غذاهای حاوی عدس و بادمجان نیز بهتر است محدود شود. همچنین پاشیدن مقدار کمی پودر لیموعمانی روی غذاها، به دلیل طبع خنک آن در منابع طب ایرانی، به عنوان یکی از تدابیر توصیه‌شده در فصل گرما مطرح است.

 شیخی با اشاره به اینکه تغییر شرایط سفر ممکن است موجب یبوست شود، توصیه کرد زائران مقداری برگه زردآلو و آلوبخارا همراه داشته باشند. همچنین به جای مصرف زیاد خوراکی‌هایی با طبع گرم مانند خرما، از خوراکی‌هایی مانند مویز، بادام خام و آلبالوی خشک به میزان متعادل استفاده کنند.

وی همچنین پرهیز از مصرف چای غلیظ و قهوه را در هوای گرم ضروری دانست و افزود: استفاده از دانه‌های لعاب‌دار مانند تخم شربتی و تخم بالنگ و آب، از توصیه‌های طب ایرانی برای کمک به کاهش احساس تشنگی در طول مسیر است.

وی با اشاره به احتمال افزایش ابتلا به بیماری‌های ویروسی و آنفلوآنزا در تجمعات بزرگ، گفت: همراه داشتن گیاهانی مانند بابونه، آویشن و مرزنجوش و استفاده از بخور آنها بسیار موثر است. البته رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از آب و غذای سالم و مراجعه به مراکز درمانی در صورت بروز علائم بیماری همچنان ضروری است.

وی در ادامه برای داشتن خواب راحت‌تر استفاده از روغن بنفشه برای چرب کردن داخل بینی یا ماساژ پیشانی در شب را از توصیه‌ کرد.

شیخی افزود:  برای کاهش احتمال ترک‌خوردگی و تاول پا نیز ماساژ پاها با روغن بادام شیرین یا روغن زیتون در پایان هر روز پیاده‌روی توصیه می‌شود. همچنین استفاده از حنا در کف پا پیش از آغاز سفر به پیشگیری از ترک و تاول پا بسیار موثر است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کرمانشاه، شیخی با تأکید بر رعایت بهداشت مواد غذایی خاطرنشان کرد: زائران برای پیشگیری از بیماری‌های گوارشی از مصرف سبزی‌های خام و کاهو در مراکز نامطمئن خودداری کرده و میوه‌ها را پس از شست‌وشوی کامل، ترجیحاً به صورت پوست‌کنده مصرف کنند تا سفری سالم و ایمن را تجربه کنند.

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