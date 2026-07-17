روایت نصیرپور از نمایندهای که گفت «تخصص ما فقط تخریب است!» / برخیها در اوج جنگ پیشنهاد انحلال شعام را هم دادند
مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: روزگار بسیار سخت و عجیبی را پشت سر میگذاریم. کسانی که اهل مطالعه هستند، تأیید میکنند که این حجم از اتفاقات خاص، معمولا در یک مقطع زمانی رخ نمیدهد. از این جهت، جنگ رمضان و وقایعی که پیرامون آن اتفاق افتاده، مستلزم توجه جدی همه صاحبنظران، کنشگران و فعالان بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
وی با اشاره به اینکه جنگ رمضان را پشت سر گذاشتهایم، اما اکنون با حواشی آن مواجه هستیم، افزود: اگر بخواهیم هر یک از رخدادهای این جنگ را بهطور مستقل بررسی کنیم، هر کدام ظرفیت نگارش کتابهای ارزشمند و تحلیلی را دارد.
ترور؛ نقطه آغاز جنگ
نصیرپور با اشاره به آغاز جنگ از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: یکی از مهمترین اتفاقات این جنگ، اقدام رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در آغاز یک جنگ تحمیلی بود؛ جنگی که با ترور آغاز شد. در همان ساعات نخست، آنان اقدام به ترور رهبر شهید انقلاب به همراه خانواده ایشان و بعضی از سرداران نیروهای مسلح کردند. هر یک از این وقایع به تنهایی ظرفیت بررسی و تحلیل عمیق دارد.
وی ادامه داد: همه میدانند که یکی از روشهای ثابت رژیم صهیونیستی طی هفت تا هشت دهه گذشته، ترور بوده است و در این جنگ نیز همین روش را در پیش گرفت و با ترور شروع کرد.
رسانهها باید نقش راهبردی خود را ایفا کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: جا دارد که با توجه به تاثیر عمیقی که این ترور و شهادت قائد شهیدمان دارد، همه ظرفیت های ما بسیج شود و با یک نگاه کلان به موضوع، استراتژی و روش های مناسب برخورد با رژیم صهیونیستی، به خصوص دولت آمریکا و شخص ترامپ را طراحی کنیم.
وی افزود: طبیعتاً در این مسیر، رسانهها و تریبونهای جمعی که مورد توجه مردم هستند، باید دقیقاً در همین چارچوب حرکت کنند؛ مردم را همراه سازند، ظرفیتهای کشور را بسیج کنند و نقش رهبری و راهبردی خود را در حفظ انسجام ملی ایفا کنند.
توان امروز نیروهای مسلح، محصول سالها سرمایهگذاری است
نصیرپور با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح کشور، اظهار داشت: ما قدردان نیروهای مسلح هستیم که از همان لحظات نخست با ایثار و فداکاری وارد میدان شدند و تا کنون نیز این حضور ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: این توانمندی نیروهای مسلح، یکشبه به دست نیامده است. نیروهای مسلح کشور با هدایت و رهبری قائد شهیدمان، و بسیج امکانات توسط دولت ها، همواره سرمایهگذاریهای گسترده علمی، فنی، تکنیکی و همچنین مالی را در طول سالیان گذشته پشت سر گذاشتهاند و امروز شاهدیم که این توانمندی بهعنوان یک عامل بازدارنده در برابر زیادهخواهی دشمنان عمل میکند.
وقتی از مردم سخن میگوییم، همه ملت مدنظر است
این نماینده مجلس به نقش مردم در عبور کشور از بحران اشاره کرد و گفت: در کنار نیروهای مسلح، مردم نیز از همان ساعات اولیه جنگ (۹ اسفند) در صحنه حضور داشتند. وقتی از مردم سخن میگوییم، منظور یک قشر یا یک جریان سیاسی خاص نیست؛ بلکه همه ملت ایران، با هر سلیقه و هر تفکری، در این مقطع حساس پای کشور ایستادند و این بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است.
نصیرپور با اشاره به نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: آنچه نقشههای دشمن را در کنار توان نیروهای مسلح نقش بر آب کرد، حمایت مردم از مجموعه نظام جمهوری اسلامی بود. همه اقشار جامعه، حتی کسانی که نسبت به بخشی از روشهای مدیریتی و عملکرد برخی مدیران کشور انتقاد داشتند، زمان جنگ را فرصت مناسبی برای عقدهگشایی ندانستند و در کنار نظام ایستادند.
وی افزود: مردم ایران با این همراهی با دولت، توانستند بروز جهانی داشهت باشند و فرهنگ و هویت خود را به رخ دنیا کشیدند. در کنار مردم، دولت و هر سه قوه نیز همراهی لازم را با مردم و نیروهای مسلح داشتند. همه اذعان دارند که با برنامهریزی دقیق دولت و همکاری سایر قوا، حتی یک قلم از نیازهای اساسی مردم در بازار با کمبود مواجه نشد و همین برنامه ریزی دقیق و اجرای آن برنامه، تابآوری جامعه را در برابر زیادهخواهی دشمن افزایش داد. امروز میتوان گفت دولت، ملت و نیروهای مسلح، صفحهای پرافتخار در تاریخ کشور رقم زدند.
برخی تریبونها به جای وحدت، دوقطبی ساختند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با انتقاد از برخی جریانهای سیاسی، اظهار داشت: آنچه آزاردهنده است، دوقطبیسازیهایی است که هر روز با شکل جدیدی از سوی برخی جریانها و افراد سیاسی شاهد آن هستیم. یکی از مصادیق آن، سخنرانیها و ارائه اطلاعات نادرست و تحریککننده از برخی تریبونهای میادین بود. متأسفانه بعضی از چهرههای سیاسی، برخی روحانیون و برخی مداحان در این زمینه کارنامه قابل قبولی ندارند و تلاش بسیار زیادی کردند میان دولت و مردم شکاف ایجاد کنند.
- وی ادامه داد: برخی از این افراد پا را فراتر گذاشتند و در اوج جریان جنگ رمضان، حتی پیشنهاد انحلال شورای عالی امنیت ملی را مطرح کردند و به این ترتیب، بر آتش دوقطبیسازی دمیدند. در مرحله بعد نیز برخی از همین افراد، با حمله به تیم دیپلماسی، شخص رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و رئیس هیأت مذاکرهکننده، از مرز نقد عبور کرده و به توهین و طرح اتهامات روی آوردند؛ در حالی که به اعتقاد من، حتما جا داشت برخوردهای قاطع و بازدارنده با این افراد صورت گیرد.
برخی جریان های سیاسی پشت سربازان دیپلماسی را خالی کردند
نصیرپور تأکید کرد: متأسفم که برخی جریانهای سیاسی که بعضا عناوین انقلابی را نیز یدک میکشند، در جریان جنگ، پشت سربازان دیپلماسی کشور را خالی کردند و با برخی اظهارات خود به دشمن کمک رساندند. پیش از این نیز گفته بودم که بعضی از این افراد عملاً آب به آسیاب صهیونیسم جهانی ریختند؛ اگر نگوییم نقش عامل دشمن را ایفا کردند، دستکم با رفتار و گفتار خود به دشمن کمک کردند. این رفتار زیبنده هیچ جریان سیاسی نیست و لازم است این افراد در مواضع خود تجدیدنظر کنند و رقابتهای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی را از منافع ملی جدا بدانند.
وقت تسویهحساب سیاسی نیست
نصیرپور با انتقاد از رفتار برخی جریانهای سیاسی گفت: اگر دوستان با رئیس هیئت مذاکرهکننده رفاقت یا اختلاف سیاسی دارند، یا اگر با رئیسجمهور رقابت سیاسی دارند، باید بدانند اکنون زمان این تسویهحسابها نیست. رهبر شهید انقلاب همواره بر پرهیز از دوقطبیسازی و توهین به مسئولان نظام تأکید داشتند.
وی افزود: متأسفانه شاهد بودیم حتی در صداوسیما، مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس قطع شد. از آن بدتر، در برنامه ای که در مصلای تهران تنظیم شده بود و هیئتهای خارجی و شخصیتهای داخلی برای ادای احترام حضور داشتند، رفتار برخی افراد با خانواده امام راحل شاهد بودیم و صحنههایی را رقم زد که همه آن را مشاهده کردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: واقعاً درک نمیکنم برخی چگونه به خود اجازه میدهند به نام خون شهدا عقدهگشایی سیاسی کنند؛ رفتارهایی که هزینه آن را مردم و نظام جمهوری اسلامی میپردازند. امروز همه آزادگان و انقلابیون جهان چشم به جمهوری اسلامی ایران و نتیجه این جنگ دوختهاند و هر اقدامی که به اقتدار کشور آسیب بزند، در راستای منافع رژیم صهیونیستی است.
تعطیلی موقت جلسات مجلس، تصمیم امنیتی برای حفظ نظام حکمرانی بود
نصیرپور در ادامه با اشاره به حواشی تعطیلی جلسات علنی مجلس، گفت: یکی از همین اقدامات، اعتراضاتی بود که درباره تعطیلی موقت مجلس سازماندهی شد و آن را به تصمیم شخص رئیس مجلس نسبت دادند؛ در حالی که این ظلم مضاعفی به آقای قالیباف بود.
وی تأکید کرد: اساساً جریان اداره مجلس با تصمیم و نظر یک نفر امکانپذیر نیست. مسئولیت اداره مجلس بر عهده همه نمایندگان و هیئترئیسه است و در شرایط خاص کشور، نهادهای حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیههایی دارند که همه دستگاهها ملزم به رعایت آن توصیه ها هستند.
به گفته وی، در آستانه جنگ تصمیم گرفته شد جلسات روزانه قانونگذاری مجلس بهطور موقت متوقف شود؛ تصمیمی که با هدف حفظ نهاد مجلس اتخاذ شد.
نصیرپور افزود: اگر در جریان جنگ تحمیلی رمضان، ساختمان مجلس هدف حمله قرار میگرفت و از چرخه و نصاب قانونی خارج میشد، اساسا نظام تصمیمگیری کشور با بحران جدی مواجه میشد؛ زیرا در آن شرایط امکان برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس جدید وجود نداشت و عملاً جایگزینی برای این نهاد پیشبینی نشده بود.
به طراحان تحصن مقابل مجلس تذکرات جدی داده شد
نصیرپور تصریح کرد: حتی به نظر میرسد یکی از اهداف رژیم صهیونیستی، وارد کردن فشار به مجلس و هدف قرار دادن آن و ایجاد اختلال در نظام حکمرانی کشور بود. در همین چارچوب، برخی افراد اعلام کرده بودند که از ساعت هفت صبح مقابل مجلس تحصن خواهند کرد، اما نهادهای مسئول بهموقع وارد عمل شدند، این برنامه را مدیریت کردند و به طراحان آن، که برخی از آنان نیز از نمایندگان مجلس بودند، تذکرات جدی داده شد و این مسئله خاتمه یافت.
وی خاطرنشان کرد: پس از عادیتر شدن شرایط، مجلس درباره نحوه اداره جلسات در شرایط خاص تصمیمگیری کرد و با رأی نمایندگان، اختیار لازم به هیئترئیسه داده شد تا متناسب با شرایط امنیتی کشور و وضعیت جنگ که هنوز هم خاتمه پیدا نکرده است، درباره برگزاری جلسات تصمیم بگیرد. البته در تمام این مدت، جلسات نظارتی مجلس هیچگاه تعطیل نشد و دهها بلکه صدها جلسه نظارتی و کمیسیونهای تخصصی برگزار شد.
مطالبه خون شهدا در دستور کار است؛ مذاکره منافاتی با اقتدار ندارد
نصیرپور با تأکید بر اینکه مجلس در ماههای گذشته از انجام وظایف خود غافل نبوده، گفت: در تمام این مدت، کمیسیونهای تخصصی و هیئترئیسه مجلس جلسات متعددی با وزرا و مسئولان اجرایی برگزار کردند و هر آنچه نیاز کشور بود، از سوی مجلس پیگیری شد.
وی افزود: امیدوارم هرچه زودتر شرایط کشور به وضعیت عادی بازگردد، اما با قاطعیت عرض میکنم که منویات رهبر انقلاب در دستور کار دولت، شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و هیئت مذاکرهکننده قرار دارد و همه این مجموعهها تحت هدایت رهبر انقلاب، مطالبات مردم را دنبال میکنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مطالبه خون رهبر شهید و همه شهدای کشور، قطعاً در دستور کار داریم؛ اما همانگونه که بزرگان نظام نیز تأکید کردهاند، این موضوع منافاتی با مذاکره ندارد. مذاکره در کنار جنگ و میدان در جریان است؛ در مواقع لازم، پیشدستانه اقدام نظامی انجام میدهیم، در مواقعی نیز پاسخ متناسب میدهیم و تصمیمگیری درباره زمان و نحوه اقدام، بر عهده دستگاههای مسئول است و دولت نیز آن تصمیمات را مو به مو اجرا خواهد کرد.
پاسخ یک نماینده به اعزام به مناطق جنوبی؛ تخصص ما فقط تخریب است!
نصیرپور در پاسخ به سؤالی درباره نمایندگانی که به دلیل طراحی تحصن مقابل مجلس تذکر دریافت کردهاند، بدون اشاره به اسامی گفت: ضرورتی برای اعلام نام افراد وجود ندارد و اگر لازم باشد، دستگاههای مسئول در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهند کرد. البته مردم نیز جریانها و چهرههای سیاسی را بهخوبی میشناسند و دستگاههای مسئول نیز در صورت اقتضا گزارشهای لازم را ارائه خواهند داد.
وی ادامه داد: من صادقانه امیدوارم این دوستان که معمولاً فقط شعار میدهند، در رفتار خود تجدیدنظر کنند. روزی که مجلس جلسه علنی داشت، به تعدادی از همین افراد گفتم هیچ مانعی وجود ندارد که همین امروز به نیروهای مسلح ملحق شوید؛ در کنار مردم جزیره خارک، اهواز، بندرعباس، قشم و دیگر مناطق عملیاتی حضور پیدا کنید. حتی لازم نیست اسلحه به دست بگیرید؛ کنار لانچر بایستید و دستکم یکی از دکمهها را فشار دهید تا ما باور کنیم اهل میدان و مبارزه هستید.
نصیرپور در پایان با اشاره به پاسخ یکی از این افراد گفت: یکی از همین آقایان صریحاً به من گفت: «ما تخصصمان فقط تخریب است؛ این کارها را بلد نیستیم! کار خودمان را می کنیم.» این جمله، بهروشنی نشان میدهد که برخی افراد بیش از آنکه دغدغه میدان و دفاع از کشور را داشته باشند، تنها در تخریب و حاشیهسازی مهارت دارند.
سپاس از دکتر نصیرپور،نماینده مردمی سراب.