حمله پهپادی به بندر نفتی بصره در عراق

بندر البصره، اصلی‌ترین پایانه صادراتی نفت عراق و قلب تپنده اقتصاد این کشور، دقایقی پیش هدف حمله پهپادی قرار گرفت و عملیات بارگیری و صادرات نفت از این بندر راهبردی به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه‌های الجزیره و رویترز دقایقی پیش به نقل از منابع امنیتی و نفتی عراق گزارش دادند که یک نفتکش در بندر البصره هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. اگرچه این حمله تلفات جانی یا خسارت جدی در پی نداشته، اما مقامات عراقی عملیات بارگیری و صادرات نفت از این بندر را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

در نفتی البصره که به آن «میناء البکر» نیز گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین تأسیسات نفتی عراق و اصلی‌ترین پایانه صادراتی این کشور در آب‌های شمالی خلیج فارس است. این بندر در خور الخفقه در جنوب استان البصره واقع شده و از سال ۱۹۷۵ فعالیت می‌کند. نفت صادراتی از طریق خطوط لوله از میادین استراتژیک جنوب عراق مانند رمیله، غرب القرنه، زبیر و مجنون به این بندر منتقل و سپس به نفتکش‌های غول‌پیکر بارگیری می‌شود.

در البصره نفتی مهم‌ترین شریان حیاتی اقتصاد عراق محسوب می‌شود. بر اساس گزارش الجزیره، حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت عراق از طریق این بندر و دیگر پایانه‌های استان البصره انجام می‌شود. استان البصره به تنهایی ۷۰ درصد از کل تولید نفت عراق را در اختیار دارد. نفت صادراتی از این بندر عمدتاً به بازار‌های آسیا (چین، هند، کره جنوبی و ژاپن) و اروپا ارسال می‌شود.

این بندر از چهار اسکله تشکیل شده که برای بارگیری سالانه ۸۰ میلیون تن نفت طراحی شده‌اند. هرگونه اختلال در آن، می‌تواند ضربه‌ای سنگین به درآمد‌های نفتی عراق وارد کند.

عراق در دوره جنگ ۴۰ روزه با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و توقف صادرات از بندر البصره، مسیر‌های جایگزین، اما محدود را برگزیده بود که مهم‌ترین گزینه، خط لوله عراق-ترکیه با ظرفیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است که نفت را به بندر جیهان در ترکیه می‌رساند. همچنین گزینه صادرات از طریق خاک سوریه به بندر بانیاس در دریای مدیترانه نیز مطرح است که هنوز به مرحله اجایی نرسیده است.

نفت خام عراق عمدتاً به مقصد بازار‌های آسیایی از جمله چین، هند و کره جنوبی صادر می‌شود و بخش قابل توجهی نیز به اروپا ارسال می‌شود. ایالات متحده نیز یکی از مقاصد اصلی این صادرات، به ویژه برای تأمین نفت سنگین مورد نیاز پالایشگاه‌های خود به شمار می‌رود.

در ماه‌های اخیر به خصوص در زمان جنگ اخیر صادرات نفت عراق به آمریکا در مقاطعی متوقف شده یا بسیار کم شده است.