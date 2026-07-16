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بطری آب، دست پیکفورد را رو کرد+عکس

بازیکنان آرژانتین بطری آب جردن پیکفورد را پیدا کردند؛ بطری‌ای که روی آن نوشته شده بود انتظار می‌رود هر بازیکن پنالتی‌اش را به کدام سمت بزند.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۲
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8795 بازدید
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۷

بطری آب، دست پیکفورد را رو کرد+عکس



به گزارش تابناک؛ بازیکنان آرژانتین بطری آب جردن پیکفورد را پیدا کردند؛ بطری‌ای که روی آن نوشته شده بود انتظار می‌رود هر بازیکن پنالتی‌اش را به کدام سمت بزند. 

همه دور آن جمع شدند تا یادداشت‌ها را بررسی کنند و انزو فرناندز که مقابل اسمش نوشته شده بود “در وسط بایست” (یعنی پنالتی را به وسط دروازه می‌زند)، از دیدن آن خنده‌اش گرفت.

بطری آب دست پیکفورد را رو کرد

بطری آب دست پیکفورد را رو کرد

بطری آب دست پیکفورد را رو کرد

 

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برچسب ها
جردن پیکفورد پنالتی بطری آب بازیکنان آرژانتین جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
26
34
پاسخ
آمریکای جنوبی کلن بازی کثیفی انجام میدن. همین آرژانتین وقتی جلو بودن دیدین چطوری بازی میکردن ، بازیکنای انگلیس رو میزدن یا سعی میکردن دعوا درست کنن. طرفدار هیچکدوم هم نیستم. رونالدو فنم نیستم :)
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
زیبا ترین بازی هارو توی این جام جهانی ارژانتین بازی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
9
پاسخ
نشان دادند ضربات خطا ها عمدی بوده تا در دل فورواردها ترس ایجادکنند. این حربه همیشه جواب میدهد.
پیام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
7
14
پاسخ
بازی های جام جهانی نشان داد که تیم های اروپایی چقدر با شخصیت بازی می کنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
19
پاسخ
شاید هم عمدا بطری آب را در اختیار بازیکنان آرژانتین قرار داده اند تا آنها در زدن پنالتی ها اشتباه کنند! هرچی باشد از کشور روباه پیر هستند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
18
پاسخ
اشتباه انگلیس این بود که بعد از زدن گل اول در لاک دفاعی فرو رفت و به یک گل قانع شد. اگر بعد از زدن گل اول مثل قبل بازی می کردند و اجازه نمی دانند آرژانتین اینقدر حمله کند شاید پیروز می شدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
4
15
پاسخ
بیخود به انگلیس نگفتن روباه مکار
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