بطری آب، دست پیکفورد را رو کرد+عکس
بازیکنان آرژانتین بطری آب جردن پیکفورد را پیدا کردند؛ بطریای که روی آن نوشته شده بود انتظار میرود هر بازیکن پنالتیاش را به کدام سمت بزند.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ بازیکنان آرژانتین بطری آب جردن پیکفورد را پیدا کردند؛ بطریای که روی آن نوشته شده بود انتظار میرود هر بازیکن پنالتیاش را به کدام سمت بزند.
همه دور آن جمع شدند تا یادداشتها را بررسی کنند و انزو فرناندز که مقابل اسمش نوشته شده بود “در وسط بایست” (یعنی پنالتی را به وسط دروازه میزند)، از دیدن آن خندهاش گرفت.
گزارش خطا
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آمریکای جنوبی کلن بازی کثیفی انجام میدن. همین آرژانتین وقتی جلو بودن دیدین چطوری بازی میکردن ، بازیکنای انگلیس رو میزدن یا سعی میکردن دعوا درست کنن. طرفدار هیچکدوم هم نیستم. رونالدو فنم نیستم :)
پاسخ ها
مجید| |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
نشان دادند ضربات خطا ها عمدی بوده تا در دل فورواردها ترس ایجادکنند. این حربه همیشه جواب میدهد.
بازی های جام جهانی نشان داد که تیم های اروپایی چقدر با شخصیت بازی می کنند .
شاید هم عمدا بطری آب را در اختیار بازیکنان آرژانتین قرار داده اند تا آنها در زدن پنالتی ها اشتباه کنند! هرچی باشد از کشور روباه پیر هستند !
اشتباه انگلیس این بود که بعد از زدن گل اول در لاک دفاعی فرو رفت و به یک گل قانع شد. اگر بعد از زدن گل اول مثل قبل بازی می کردند و اجازه نمی دانند آرژانتین اینقدر حمله کند شاید پیروز می شدند.