بطری آب، دست پیکفورد را رو کرد+عکس





به گزارش تابناک؛ بازیکنان آرژانتین بطری آب جردن پیکفورد را پیدا کردند؛ بطری‌ای که روی آن نوشته شده بود انتظار می‌رود هر بازیکن پنالتی‌اش را به کدام سمت بزند.



همه دور آن جمع شدند تا یادداشت‌ها را بررسی کنند و انزو فرناندز که مقابل اسمش نوشته شده بود “در وسط بایست” (یعنی پنالتی را به وسط دروازه می‌زند)، از دیدن آن خنده‌اش گرفت.