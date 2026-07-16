آغاز رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از صبح امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه آغاز شد و این آزمون در سه نوبت صبح و بعد از ظهر امروز، همچنین صبح فردا جمعه ۲۶ تیر، در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
کارت شرکت در آزمون فوق، حاوی اطلاعات ثبتنامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان، از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان میتوانستند با استفاده از اطلاعات شناسنامهای یا اطلاعات ثبتنامی خود نسبت به دریافت و چاپ کارت اقدام کنند. همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه، به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار، برای حضور در جلسه آزمون الزامی است.
بر این اساس، داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبتنام کردهاند، موظف بودند کارت مربوط به رشته دوم را نیز دریافت کنند. آزمون تمامی رشتههای شناور بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد.
همچنین آزمون کدرشتههای آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبیات اردو، مهندسی طراحی محیط زیست، نمایش عروسکی و مجموعه موسیقی، منحصراً در شهر تهران برگزار میشود و داوطلبان این رشتهها باید مطابق آدرس درجشده روی کارت، در حوزههای امتحانی تهران حضور یابند.
همچنین در صورت وجود اشکال در سایر اطلاعات، از جمله رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل دوره کارشناسی، امکان ویرایش اطلاعات از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش فراهم است.
بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که متقاضی اعمال گزینش در رشتههای دانشگاه پیامنور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هستند، باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته در اواخر مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت این درخواست اقدام کنند.
سازمان سنجش تاکید کرد: شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون باید بر اساس اصول شفافیت در عملکرد، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، به بهترین نحو ممکن این آزمون را راهبری و اجرا نمایند.
تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاههای حافظهدار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشهدار سازد، از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون، از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال، برای تخلف در آزمون و ثبتنام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامههای داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون، به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازاتهایی دارند؟
الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵، اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند ب و ج، محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ۱۰ سال بعد.
آرای هیأتهای بدوی، جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده ۶ این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها است.
در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده ۵، هیأتهای رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات، به محاکم دادگستری معرفی میکنند.
ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵)، چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات میشود و تشکیلدهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میشود. مجازات هر یک از اعضا که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکرشده برای مرتکب است.
رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلف
رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیتههای انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میشود.
در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الف ماده ۶، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال میکند.
در این صورت، موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به وی اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند.
چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف، مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها، از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید.
تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوی میباشد.
هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند، چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد، مجوز تاسیس آن لغو میشود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره اینگونه مراکز، به مجازاتهای پیشبینیشده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ میباشد.
در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط، مدعیالعموم نیز میتواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.