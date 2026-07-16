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جلسه ترامپ با مشاورانش درباره تصرف جزیره خارک

مقام‌های آمریکایی به نشریه «وال استریت ژورنال» گفتند رئیس جمهور این کشور در حال متمایل شدن به سمت گسترش جنگ علیه ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۳
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34038 بازدید
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۹
جلسه ترامپ با مشاورانش درباره تصرف جزیره خارک

به گزارش تابناک به نقل از نشریه وال استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در حال متمایل شدن به سمت گسترش جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وال استریت ژورنال شامگاه چهارشنبه به نقل از این منابع نوشت: «حملات اخیر علیه ایران با هدف نابودی قابلیت‌های نظامی، قبل از اجرای عملیات پیچیده‌تر انجام شده است».

این مقام‌ها که نامشان فاش نشد، به این نشریه گفتند: «ترامپ چند روز پس از دریافت گزارش از مشاوران ارشد خود، به سمت گسترش عملیات در ایران متمایل شده است».

در این گزارش ادعا شده است: «گزینه‌هایی که در حال بررسی هستند شامل تشدید حملات هوایی و اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است».

مقام‌های آمریکایی ادامه دادند: «ترامپ روز سه‌شنبه ریاست جلسه‌ای را برای بررسی امکان کنترل جزیره خارک بر عهده داشت. ترامپ هنوز در استفاده از نیروهای زمینی در حملات علیه ایران مردد است».

وال استریت ژورنال همچنین افزود که در آن جلسه، ترامپ و دستیارانش موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای ادعایی زیر «کوه کلنگ» را مطرح کردند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
61
پاسخ
الان بهترین فرصت است تا نیروهای جانفدا به جنوب اعزام شود و حمله زمینی به پایگاههای آمریکا و بحرین و دبی شروع شود
سید ض حسینی، زاهدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
7
16
پاسخ
سلام حملات گسترده، ومتلاشی کردن، هواپیماهای سوخت رسان، در قطر، اردن، وسایر کشورهای عرب،، میتونیم، ارتش آمریکا رو، زمین گیر کنیم، با زدن، موشک بدون هیچ توقف، زیر آتش سنگین،
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
17
13
پاسخ
بیا بگیر هر کاری عرضه میخواهد مگر تو حریف نیروی زمینی ایران میشوید یک دسته سرباز جون خواه که موقع جان فرار می‌کنند برعکس سربازان با شرف و غیرت مند ایرانی که تاریخ رشادت اینها سخن ها گفته و در خیلی از جنگ‌ها با تعداد کم با شرافت جنگیده علیه دشمن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
4
19
پاسخ
باید کاخهای امرای عرب زده بشه ،زدن پایگاه های اعراب فایده ندارد دردشون نمیاید
منتظر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
7
15
پاسخ
فراموش کرده چطوردراصفهان زمین گیر شد
عبداله نجفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
9
پاسخ
حالا فهمیدیم که آقایون از جغرافیای منطقه هم اطلاعی ندارند
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
13
پاسخ
این همه تعلل واسه چیه
در زمان جنگ هشت ساله ایران عراق را له کرد اونم با دست خالی
الان که این همه تجهیزات داریم ، احساس میکنم که ضربه کاری را خوب نمی زند
چرا ناو جنگی امریکا را غرق نمیکنید
چرا هجوم نمی برید یکی از کشورهای عربی را تصرف کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
4
7
پاسخ
کوسه‌های‌خلیج‌فارس‌‌خیلی‌وقت‌‌گوشت‌آمریکایی‌میخان
علی اکبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
0
پاسخ
نه جنگ راه خوبی نیست فقط صلح
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