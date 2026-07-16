جلسه ترامپ با مشاورانش درباره تصرف جزیره خارک

مقام‌های آمریکایی به نشریه «وال استریت ژورنال» گفتند رئیس جمهور این کشور در حال متمایل شدن به سمت گسترش جنگ علیه ایران است.

به گزارش تابناک به نقل از نشریه وال استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در حال متمایل شدن به سمت گسترش جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وال استریت ژورنال شامگاه چهارشنبه به نقل از این منابع نوشت: «حملات اخیر علیه ایران با هدف نابودی قابلیت‌های نظامی، قبل از اجرای عملیات پیچیده‌تر انجام شده است».

این مقام‌ها که نامشان فاش نشد، به این نشریه گفتند: «ترامپ چند روز پس از دریافت گزارش از مشاوران ارشد خود، به سمت گسترش عملیات در ایران متمایل شده است».

در این گزارش ادعا شده است: «گزینه‌هایی که در حال بررسی هستند شامل تشدید حملات هوایی و اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است».

مقام‌های آمریکایی ادامه دادند: «ترامپ روز سه‌شنبه ریاست جلسه‌ای را برای بررسی امکان کنترل جزیره خارک بر عهده داشت. ترامپ هنوز در استفاده از نیروهای زمینی در حملات علیه ایران مردد است».

وال استریت ژورنال همچنین افزود که در آن جلسه، ترامپ و دستیارانش موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای ادعایی زیر «کوه کلنگ» را مطرح کردند.