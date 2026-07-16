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شمار شهدا در پی حملات تیر ماه به کشورمان

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از شهادت ۳۵ نفر در پی حملات دشمن در تیرماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۱
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16301 بازدید
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شمار شهدا در پی حملات تیر ماه به کشورمان

به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمان‌پور چهارنشنبه شب ۲۴ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمار مصدومان ‎حملات تیرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشت و متأسفانه ۳۵ هم‌وطن به شهادت رسیدند؛ در میان شهدا، ۲ بانو و یک نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شود.

هرمزگان، سیستان‌ و بلوچستان و خوزستان بیشترین آسیب را داشته‌اند. ۷۲ مجروح همچنان بستری‌اند؛ برای سلامتی‌شان دعا کنیم.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
11
7
پاسخ
باید سریعا به اسرائیل حمله کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
اسرائیل باشه واسه مرحله آخر فعلا آمریکا‌رو نابود میکنیم
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