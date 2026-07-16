شمار شهدا در پی حملات تیر ماه به کشورمان
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت از شهادت ۳۵ نفر در پی حملات دشمن در تیرماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۱| |
16301 بازدید
به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور چهارنشنبه شب ۲۴ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمار مصدومان حملات تیرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امروز از ۳۰۰ نفر گذشت و متأسفانه ۳۵ هموطن به شهادت رسیدند؛ در میان شهدا، ۲ بانو و یک نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشود.
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین آسیب را داشتهاند. ۷۲ مجروح همچنان بستریاند؛ برای سلامتیشان دعا کنیم.»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲