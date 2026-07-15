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پاسخ به حملات تجاوزگرانه دشمن آمریکایی / وقوع انفجارهایی در اربیل، کویت و بحرین

منایع عربی از شنیده‌شدن صدای انفجار از حوالی پایگاه آمریکایی شیخ عیسی در بحرین خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۷
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پاسخ به حملات تجاوزگرانه دشمن آمریکایی / وقوع انفجارهایی در اربیل، کویت و بحرین

به گزارش تابناک، المیادین اعلام کرد: سامانه‌‌ پدافندی کنسولگری آمریکا در اربیل فعال شده است.

رسانه‌های عراقی از حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل خبر می‌دهند.

در همین حال، منابع عربی گزارش دادند: از دقایقی پیش صدای چند انفجار در کویت شنیده شده است.

انفجارها به بحرین رسید

منایع عربی از شنیده‌شدن صدای انفجار از حوالی پایگاه آمریکایی شیخ  عیسی در بحرین خبر می‌دهند.

نظامیان آمریکا در اربیل تلفات دادند

شبکه المیادین به نقل از پایگاه خبری اسرائیلی «خداشوت» گزارش داد که در حملات امشب به اربیل واقع در شمال عراق، چندین نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

وقوع چندین انفجار در کویت

منابع محلی از حمله به منافع اقتصادی و تأسیسات آمریکایی در کویت خبر دادند.

انفجارهای جدید در بحرین و در پایگاه علی السالم در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۴۰
پایگاه خبری «المعلومه» گزارش داد که انفجارهای جدیدی در بحرین شنیده شده است. 
 
این پایگاه خبری همچنین از انفجارهای شدیدی در پایگاه علی‌السالم در کویت خبر داد.
حریم هوایی جنوب عربستان بسته شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۴۰

پایگاه خبری «بغداد الیوم» گزارش داد که عربستان سعودی حریم هوایی جنوبی خود را بسته است.

منابع عربی: حمله‌ای که به پایگاه‌های آمریکایی در بحرین صورت گرفت، گسترده‌ترین حمله در طول درگیری‌های جاری بوده است
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۳۹

منابع عربی: حمله‌ای که به پایگاه‌های آمریکایی در بحرین صورت گرفت، گسترده‌ترین حمله در طول درگیری‌های جاری بوده است

حمله سنگین پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۲۷
 بحرین بامداد امروز پنج شنبه شاهد موج گسترده حملات پهپادی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا بود، تا لحظه تنظیم این خبر صدای حداقل 10 انفجار شدید گزارش شده است.
 
گفته می‌شود حملات پهپادی امشب، سنگین‌ترین حمله به پایگاه‌های آمریکا در بحرین طی دور اخیر درگیری‌ها است.
 
همزمان در کویت نیز چندین انفجار شدید گزارش شده است؛ ارتش کویت نیز که پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار داده است، در اطلاعیه‌ای گفت که پدافند هوایی این کشور هم‌اکنون مشغول مقابله با حملات پهپادی ایرانی هستند.

 

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