پاسخ به حملات تجاوزگرانه دشمن آمریکایی / وقوع انفجارهایی در اربیل، کویت و بحرین

منایع عربی از شنیده‌شدن صدای انفجار از حوالی پایگاه آمریکایی شیخ عیسی در بحرین خبر می‌دهند. منایع عربی از شنیده‌شدن صدای انفجار از حوالی پایگاه آمریکایی شیخ عیسی در بحرین خبر می‌دهند.