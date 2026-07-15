پاسخ به حملات تجاوزگرانه دشمن آمریکایی / وقوع انفجارهایی در اربیل، کویت و بحرین
به گزارش تابناک، المیادین اعلام کرد: سامانه پدافندی کنسولگری آمریکا در اربیل فعال شده است.
رسانههای عراقی از حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل خبر میدهند.
در همین حال، منابع عربی گزارش دادند: از دقایقی پیش صدای چند انفجار در کویت شنیده شده است.
انفجارها به بحرین رسید
منایع عربی از شنیدهشدن صدای انفجار از حوالی پایگاه آمریکایی شیخ عیسی در بحرین خبر میدهند.
نظامیان آمریکا در اربیل تلفات دادند
شبکه المیادین به نقل از پایگاه خبری اسرائیلی «خداشوت» گزارش داد که در حملات امشب به اربیل واقع در شمال عراق، چندین نظامی آمریکایی کشته شدهاند.
وقوع چندین انفجار در کویت
منابع محلی از حمله به منافع اقتصادی و تأسیسات آمریکایی در کویت خبر دادند.
پایگاه خبری «بغداد الیوم» گزارش داد که عربستان سعودی حریم هوایی جنوبی خود را بسته است.
منابع عربی: حملهای که به پایگاههای آمریکایی در بحرین صورت گرفت، گستردهترین حمله در طول درگیریهای جاری بوده است