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موج جدید تجاوز آمریکا به ایران /انفجارهای شدید در اهواز و چابهار، سیریک و قشم

سنتکام از آغاز موج دوم تجاوز آمریکا به ایران خبر داد.گزارش‌ها از شنیده شدن چندین انفجار شدید در شهرهای اهواز و چابهار.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۱
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موج جدید تجاوز آمریکا به ایران /انفجارهای شدید در اهواز و چابهار، سیریک و قشم

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با اعلام آغاز موج دوم حملات علیه ایران، مدعی شد این عملیات از ساعت ۳ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا آغاز شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس در این رابطه ادعا کرد که این حملات توانمندی‌های نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد که به ادعای آن‌ها برای «تهدید کشتی‌ها» در تنگه هرمز به کار می‌روند.

هم‌زمان، گزارش‌ها از شنیده شدن چندین انفجار شدید در شهرهای اهواز و چابهار حکایت دارد.

پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز سواحل جنوبی سیستان‌و‌بلوچستان 

به گزارش تسنیم از چابهار، هم‌اکنون صدای پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز سواحل جنوبی سیستان‌و‌بلوچستان شنیده می‌شود.

مردم منطقه صدای اصابت ۳ موشک و انفجار را مناطقی از شهر چابهار شنیدند اما هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.

مسئولان امنیتی و انتظامی گفتند که تیم های عملیاتی به محل های انفجار اعزام شده‌اند و به زودی اطلاعات دقیق به مردم اعلام خواهد شد.

شنیده شدن صدای دو انفجار در کنارک

دقایقی پیش صدای دو انفجار در مناطقی از شهرستان کنارک شنیده شد.

جزئیات حمله دشمن آمریکایی به اطراف اهواز

چهار نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ۲۴ تیرماه اعلام کرد: امشب چهار نقطه در اطراف  شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

ولی‌الله حیاتی افزود: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.

حمله هوایی دشمن آمریکایی به حوالی بندرعباس 

حوالی ساعت ۲۲:۴۵ نقطه‌ای در حوالی بندرعباس هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتنی است، طی چند روز گذشته بارها دشمن آمریکایی به اطراف شهر اهواز و برخی شهرهای استان تجاوز داشته است که تاکنون چند نفر شهید و مجروح شده‌اند.

ادعای سنتکام: این موج از حملاتمان علیه ایران پایان یافت
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۵:۱۱

ادعای سنتکام: این موج از حملاتمان علیه ایران پایان یافت

شنیده شدن صدای ۲ انفجار در خرم‌آباد
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۵:۱۰

دقایقی پیش مردم در خرم‌آباد ۲ صدای انفجار را در این شهرستان شنیدند.

حملۀ دشمن آمریکایی به خنداب
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۴:۱۳

 

دقایقی پیش مردم شهر خنداب صدای دو انفجار ناشی از حملات دشمن آمریکایی شنیدند.
 
معاون استانداری مرکزی اعلام کرد که در ساعت ۳:۳۰ دقیقۀ بامداد نقطه‌ای در خارج از شهر خنداب هدف ۲ حملۀ هوایی دشمن قرار گرفته است.
 
انهدام یک فروند پهپاد MQ9 دشمن در آسمان اندیمشک
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۴:۰۴

روابط عمومی سپاه: دقایقی قبل یک فروند پهپاد MQ9 دشمن در آسمان اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند هوایی هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.

شنیده شدن صدای فعال شدن پدافند در شرق و غرب تهران
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۴:۰۴

 برخی منابع می‌گویند دقایقی پیش صدای انفجار در حوالی پارچین و پاکدشت شنیده شده است؛ این موضوع هنوز در دست بررسی است و تایید نهایی نشده است.

انفجارهای جدید در بحرین و در پایگاه علی السالم در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۳۹
پایگاه خبری «المعلومه» گزارش داد که انفجارهای جدیدی در بحرین شنیده شده است. 
 
این پایگاه خبری همچنین از انفجارهای شدیدی در پایگاه علی‌السالم در کویت خبر داد.
منابع عربی: حمله‌ای که به پایگاه‌های آمریکایی در بحرین صورت گرفت، گسترده‌ترین حمله در طول درگیری‌های جاری بوده است
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۳۹

منابع عربی: حمله‌ای که به پایگاه‌های آمریکایی در بحرین صورت گرفت، گسترده‌ترین حمله در طول درگیری‌های جاری بوده است

حمله سنگین پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۲۸
 بحرین بامداد امروز پنج شنبه شاهد موج گسترده حملات پهپادی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا بود، تا لحظه تنظیم این خبر صدای حداقل 10 انفجار شدید گزارش شده است.
 
گفته می‌شود حملات پهپادی امشب، سنگین‌ترین حمله به پایگاه‌های آمریکا در بحرین طی دور اخیر درگیری‌ها است.
 
همزمان در کویت نیز چندین انفجار شدید گزارش شده است؛ ارتش کویت نیز که پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار داده است، در اطلاعیه‌ای گفت که پدافند هوایی این کشور هم‌اکنون مشغول مقابله با حملات پهپادی ایرانی هستند.
حوالی بندرعباس مورد اصابت دشمن آمریکایی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۲۵
نقطه‌ای در حوالی بندرعباس بامداد امروز هدف اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت و پس از آن چندین صدای انفجار در شرق این شهر شنیده شد.
 
ساعت ۲:۲۰ بامداد پنجشنبه، نقطه‌ای در حوالی بندرعباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.
 
بر اساس گزارش‌های اولیه، پس از این حمله چندین صدای انفجار دیگر نیز از مناطق شرقی بندرعباس شنیده شد.
 
استانداری هرمزگان با تأیید وقوع حملات جدید اعلام کرد که تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی و هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری استان گزارش نشده است.
 
همچنین ارزیابی ابعاد حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول ادامه دارد و گزارش تکمیلی پس از پایان بررسی‌های اولیه منتشر خواهد شد.
آخرین وضعیت جابه‌جایی بیماران سرطانی اهواز بعد از حملات آمریکا
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۱۷
موج جدید تجاوز آمریکا به ایران /انفجارهای شدید در اهواز و چابهار، سیریک و قشم/بروزرسانی می شود
محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان چهارشنبه شب با حضور در مجموعه بیمارستان‌های شهید بقایی یک و دو، از روند رسیدگی به وضعیت بیماران و اقدامات انجام‌شده بازدید کرد.
 
در این بازدید، آخرین وضعیت بیماران، روند تخلیه و انتقال آنان به مراکز درمانی دیگر و اقدامات انجام‌شده برای حفظ تداوم خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
 
بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، فرایند تخلیه و انتقال بیماران با هماهنگی کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و بیماران به بیمارستان‌های سینا، علامه کرمی، شفا و گلستان منتقل شده‌اند.
 
خوشبختانه در این حادثه هیچ‌یک از بیماران دچار آسیب جدی نشده‌اند. تعدادی از افراد به دلیل موج انفجار تحت مراقبت قرار گرفتند که بنا بر اعلام کادر درمان، حال عمومی آنان مساعد است و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.
انتقال بیش از ۲۰۰ بیمار سرطانی اهواز بعد از حملات آمریکا
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۳:۰۵

 بیش از ۲۰۰ بیمار مبتلا به بیماری سرطان در بیمارستان بقایی اهواز بعد از حملات آمریکا به سایر بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند.

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حمله مجدد دشمن تروریست آمریکایی به حوالی بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۲:۴۴
 استانداری هرمزگان اعلام کرد: ساعت ۱:۴۵ بامداد، نقطه‌ای در حوالی بندرعباس هدف پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.
 
ارزیابی‌های اولیه از محل حادثه در حال انجام است و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
خسارت محدود در حمله دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۲:۱۷

استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت گذشته نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که در پی آن خسارت محدود در برخورد پرتابه دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم اتفاق افتاد.

در پی این حادثه خوشبختانه به دلیل خالی بودن محل، هیچ مصدومی گزارش نشده است

سردار محبی: دشمن تصور نکند که می تواند جنگ را فرسایشی کند
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۵۳

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه اجماعی ایکس به دشمن آمریکایی هشدار داد: دشمن تصور نکند می تواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند. 

عملیات‌های ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد.

انفجار در حوالی بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۵۲

 منابع استانداری هرمزگان اعلام کردند: در ساعت ۱:۲۷ نقطه ای در حوالی شرق بندرعباس مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

استانداری هرمزگان افزود: اصابت‌ها به بندرعباس به آسیب جانی یا خسارت به زیرساخت‌ها نشده است.

اصابت پرتابه دشمن آمریکایی برای دومین بار در حوالی سیریک
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۵۰

گزارش ها از اصابت پرتابه دشمن آمریکایی برای دومین بار در حوالی سیریک حکایت دازد.

تشدید فعالیت هواپیماهای آمریکایی در منطقه
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۴۹

فعالیت هوایی آمریکا هم اکنون بر فراز منطقه تشدید شده است؛ به‌طوری که ۱۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان از نوع KC-135R و KC-46A، به همراه یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام E-3G (آواکس)، در آسمان منطقه در حال پرواز هستند.

 

فرمانداری راسک: مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۴۷

فرمانداری شهرستان راسک تأکید کرد: از مردم شریف و فهیم شهرستان راسک تقاضا می‌شود ضمت حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، از هرگونه حضور و تجمع در محل حادثه و ترددهای غیرضروری خودداری کرده و ضمن توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسمی، از انتشار اخبار و مطالب تأییدنشده پرهیز کنند.

آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۳۷

نهاد تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: ما امروز یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.

این کشتی هشدارهای متعدد را نادیده گرفت در حالی که تلاش می‌کرد محاصره آمریکا علیه ایران را نقض کند،  در ادامه یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دودکش کشتی، آن را از کار انداخت و از حرکت آن به سمت ایران جلوگیری کرد.

تکذیب برخورد مجدد پرتابه در بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۳۳

منابعی در استانداری هرمزگان کسب اطلاع کرد علیرغم برخی شایعات مبنی بر برخورد مجدد پرتابه در بندرعباس، تا این لحظه به جز در ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه هیچ اصابتی در این شهر وجود نداشته است‌.

هم اکنون آرامش در شهر و استان برقرار است و مسئله خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

تکذیب حمله هوایی به بوشهر 
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۲۴

فرماندار بوشهر اعلام کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه صدا یا حادثه انفجاری در سطح شهر بوشهر گزارش نشده و اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی کاملاً بی‌اساس است.

 امنیت و آرامش در تمامی نقاط شهر برقرار است و از شهروندان عزیز درخواست داریم به شایعاتی که با هدف ایجاد التهاب در جامعه منتشر می‌شود، توجه نکنند.

مشارکت کویت در جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۲۲

رسانه‌های عراقی با انتشار تصاویری گزارش دادند که کویت با پرتاب موشک از خاک خود به سمت خاک ایران، در جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارد.

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حملۀ دشمن آمریکایی به حوالی سیریک و قشم
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۱:۱۷

دقایقی پیش مردم در سیریک و قشم صدای انفجارهایی ناشی از حملات دشمن آمریکایی شنیدند.

استانداری هرمزگان اعلام کرد در ساعت ۵۵ دقیقۀ بامداد نقطه‌ای در حوالی سیریک مورد حملۀ دشمن آمریکایی قرار گرفت.

همچنین در ساعت ۵۷ دقیقۀ بامداد نقاطی در حوالی قشم نیز مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

 گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

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آمریکا حمله ایران سنتکام حمله نظامی انفجار اهواز چابهار تنگه هرمز نقض آتش بس
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