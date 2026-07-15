موج جدید تجاوز آمریکا به ایران /انفجارهای شدید در اهواز و چابهار، سیریک و قشم
به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با اعلام آغاز موج دوم حملات علیه ایران، مدعی شد این عملیات از ساعت ۳ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا آغاز شده است.
سنتکام در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس در این رابطه ادعا کرد که این حملات توانمندیهای نظامی ایران را هدف قرار میدهد که به ادعای آنها برای «تهدید کشتیها» در تنگه هرمز به کار میروند.
همزمان، گزارشها از شنیده شدن چندین انفجار شدید در شهرهای اهواز و چابهار حکایت دارد.
پرواز جنگندههای آمریکایی بر فراز سواحل جنوبی سیستانوبلوچستان
به گزارش تسنیم از چابهار، هماکنون صدای پرواز جنگندههای آمریکایی بر فراز سواحل جنوبی سیستانوبلوچستان شنیده میشود.
مردم منطقه صدای اصابت ۳ موشک و انفجار را مناطقی از شهر چابهار شنیدند اما هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
مسئولان امنیتی و انتظامی گفتند که تیم های عملیاتی به محل های انفجار اعزام شدهاند و به زودی اطلاعات دقیق به مردم اعلام خواهد شد.
شنیده شدن صدای دو انفجار در کنارک
دقایقی پیش صدای دو انفجار در مناطقی از شهرستان کنارک شنیده شد.
جزئیات حمله دشمن آمریکایی به اطراف اهواز
چهار نقطه در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ۲۴ تیرماه اعلام کرد: امشب چهار نقطه در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.
ولیالله حیاتی افزود: تاکنون این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.
حمله هوایی دشمن آمریکایی به حوالی بندرعباس
حوالی ساعت ۲۲:۴۵ نقطهای در حوالی بندرعباس هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.
گزارش تکمیلی پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.
گفتنی است، طی چند روز گذشته بارها دشمن آمریکایی به اطراف شهر اهواز و برخی شهرهای استان تجاوز داشته است که تاکنون چند نفر شهید و مجروح شدهاند.
ادعای سنتکام: این موج از حملاتمان علیه ایران پایان یافت
دقایقی پیش مردم در خرمآباد ۲ صدای انفجار را در این شهرستان شنیدند.
روابط عمومی سپاه: دقایقی قبل یک فروند پهپاد MQ9 دشمن در آسمان اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند هوایی هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.
برخی منابع میگویند دقایقی پیش صدای انفجار در حوالی پارچین و پاکدشت شنیده شده است؛ این موضوع هنوز در دست بررسی است و تایید نهایی نشده است.
منابع عربی: حملهای که به پایگاههای آمریکایی در بحرین صورت گرفت، گستردهترین حمله در طول درگیریهای جاری بوده است
استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت گذشته نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت که در پی آن خسارت محدود در برخورد پرتابه دشمن به بخشی از کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم اتفاق افتاد.
در پی این حادثه خوشبختانه به دلیل خالی بودن محل، هیچ مصدومی گزارش نشده است
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه اجماعی ایکس به دشمن آمریکایی هشدار داد: دشمن تصور نکند می تواند معادله فعلی نبرد را ادامه دهد و جنگ را فرسایشی کند.
عملیاتهای ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. سپس گامهای بعدی آغاز خواهد شد.
منابع استانداری هرمزگان اعلام کردند: در ساعت ۱:۲۷ نقطه ای در حوالی شرق بندرعباس مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.
استانداری هرمزگان افزود: اصابتها به بندرعباس به آسیب جانی یا خسارت به زیرساختها نشده است.
گزارش ها از اصابت پرتابه دشمن آمریکایی برای دومین بار در حوالی سیریک حکایت دازد.
فعالیت هوایی آمریکا هم اکنون بر فراز منطقه تشدید شده است؛ بهطوری که ۱۰ فروند هواپیمای سوخترسان از نوع KC-135R و KC-46A، به همراه یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام E-3G (آواکس)، در آسمان منطقه در حال پرواز هستند.
فرمانداری شهرستان راسک تأکید کرد: از مردم شریف و فهیم شهرستان راسک تقاضا میشود ضمت حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، از هرگونه حضور و تجمع در محل حادثه و ترددهای غیرضروری خودداری کرده و ضمن توجه به اطلاعرسانیهای رسمی، از انتشار اخبار و مطالب تأییدنشده پرهیز کنند.
نهاد تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: ما امروز یک نفتکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، از کار انداختیم.
این کشتی هشدارهای متعدد را نادیده گرفت در حالی که تلاش میکرد محاصره آمریکا علیه ایران را نقض کند، در ادامه یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک به دودکش کشتی، آن را از کار انداخت و از حرکت آن به سمت ایران جلوگیری کرد.
منابعی در استانداری هرمزگان کسب اطلاع کرد علیرغم برخی شایعات مبنی بر برخورد مجدد پرتابه در بندرعباس، تا این لحظه به جز در ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه هیچ اصابتی در این شهر وجود نداشته است.
هم اکنون آرامش در شهر و استان برقرار است و مسئله خاصی در این زمینه گزارش نشده است.
فرماندار بوشهر اعلام کرد: تا این لحظه هیچگونه صدا یا حادثه انفجاری در سطح شهر بوشهر گزارش نشده و اخبار منتشرشده در شبکههای اجتماعی کاملاً بیاساس است.
امنیت و آرامش در تمامی نقاط شهر برقرار است و از شهروندان عزیز درخواست داریم به شایعاتی که با هدف ایجاد التهاب در جامعه منتشر میشود، توجه نکنند.
دقایقی پیش مردم در سیریک و قشم صدای انفجارهایی ناشی از حملات دشمن آمریکایی شنیدند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد در ساعت ۵۵ دقیقۀ بامداد نقطهای در حوالی سیریک مورد حملۀ دشمن آمریکایی قرار گرفت.
همچنین در ساعت ۵۷ دقیقۀ بامداد نقاطی در حوالی قشم نیز مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
گزارش تکمیلی پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.