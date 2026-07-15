تکذیب جدول خاموشی تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با توجه به انتشار جدولی در شبکههای مجازی در خصوص زمان بندی خاموشیها در سطح شهران تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد که هیچگونه جدول خاموشی در سطح پایتخت اعلام و منتشر نشده است.
شایان ذکر است با توجه به افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه بار مصرفی شهر تهران، محدودیتهایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه شهر تهران از تاریخ ۲۴ تیر ماه اعمال خواهد شد و در همین راستا تمامی مشترکان تهرانی میتوانند جهت کسب اطلاعات از زمان محدودیت و خاموشی محل سکونت خود صرفا از طریق روشهای ذیل اقدام کنند:
۱. مراجعه به سامانه هوشمند فوریتهای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نشانی www.tbtb.ir بخش اطلاع رسانی خاموشی
۲. مراجعه به وب سایت "برق من" و یا نصب و استفاده از اپلیکیشن "برق من"
۳. تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه ۱۲۱ از طریق شماره گیری تلفن ۱۲۱ و شماره گیری عدد ۴ پس از پردازش اطلاعات
۴. استفاده از کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰*
۵. اطلاع رسانی از طریق پیامک به مدیران ساختمانها برای آگاهی به ساکنان
۶. بازوی هوشمند "برق من" در پیام رسان بله
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشگی مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف برق ما را در بهبود ارائه خدمات و استمرار در توزیع انرژی یاری کنند.
برق تهران رو قطع کنید
دمای اهران ۴۰هست
خستمون کردید انقدر هر چی میشه به تهران خسادت میکنید
ضمنا شما ظهر تعطیل میرید خونه مردم تهران تا ۴سر کارن
باید سال ها پیش به فکر خصوصی سازی حد اقل یه 20 یا 30 درصد از کل نیروگاه های برق میکردین
یا نمیخواستین باید از طریق چاپ پول بانک مرکزی خود دولت باید نیروگاه میساخت
بعضی وقتا فکر میکنم تو فضا زندگی میکنم
یعنی هر سال میگن باید مصرف کنترل بشه یه سال نیومدن بگن سال آینده باید به تولید برق افزوده بشه از طریق نیروگاه و پنل و و و