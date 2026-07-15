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تکذیب جدول خاموشی تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تکذیب جدول‌های منتشرشده در فضای مجازی درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها اعلام کرد که هیچ جدول رسمی برای خاموشی پایتخت منتشر نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۳۵
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2244 بازدید
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۲۰
تکذیب جدول خاموشی تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با توجه به انتشار جدولی در شبکه‌های مجازی در خصوص زمان بندی خاموشی‌ها در سطح شهران تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ‌گونه جدول خاموشی در سطح پایتخت اعلام و منتشر نشده است.

شایان ذکر است با توجه به افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه بار مصرفی شهر تهران، محدودیت‌هایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه شهر تهران از تاریخ ۲۴ تیر ماه اعمال خواهد شد و در همین راستا تمامی مشترکان تهرانی می‌توانند جهت کسب اطلاعات از زمان محدودیت و خاموشی محل سکونت خود صرفا از طریق روش‌های ذیل اقدام کنند:

۱. مراجعه به سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نشانی www.tbtb.ir بخش اطلاع رسانی خاموشی

۲. مراجعه به وب سایت "برق من" و یا نصب و استفاده از اپلیکیشن "برق من"

۳. تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه ۱۲۱ از طریق شماره گیری تلفن ۱۲۱ و شماره گیری عدد ۴ پس از پردازش اطلاعات

۴. استفاده از کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰*

۵. اطلاع رسانی از طریق پیامک به مدیران ساختمان‌ها برای آگاهی به ساکنان

۶. بازوی هوشمند "برق من" در پیام رسان بله

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشگی مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف برق ما را در بهبود ارائه خدمات و استمرار در توزیع انرژی یاری کنند.

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جدول خاموشی پایتخت فضای مجازی مشترکان تهرانی تکذیب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
6
پاسخ
تابناک..اپ جدید شهرداری ....به نام شهرزاد که به دست یک شرکت خصوصی داده شده درست کار نمسکنه...بیچاره کرده مردم رو.....تهران من رو دوباره بیارن..استفاده کنن...اقا بنویس.....دربارش..یک معاینه فنی ساده وقت نمیتونی بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
12
پاسخ
چرا شهرستان ها برنامه قطعی برق دارند روزانه ولی پایتخت ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
پایتخت گرانی نان و...داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
تهران هم قطع میشه... ولی از اصل غافلگیری استفاده میکنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شهر زنجان صبح 2 ساعت و بعد از ظهر 3 ساعت برق شهری قطع هست. شهرکهای صنعتی شنبه و یکشنبه کلا برق قطع و شهرک تعطیل هست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چون خون پایتخت رنگین تره
Cav.is.main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
9
پاسخ
آبادان دما ۵۲ درجه برق از ساعت ۱ رفت حالا اومد
برق تهران رو قطع کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
داداش من اینجا هم گرما کمی از ابادان نداره. در ضمن برق در شهرک های صنعتی هفته ای دو روز کامل یعنی 48 ساعت کلا قطعه. جدیدا هم بیشتر مناطق هفته ای دو روز روزی دو ساعت برق ندارند دیگه چقدر برق ما رو قطع کنند؟بفکر درمان باشید اصلا چرا با این همه ثروت باید مشکل برق داشته باشیم!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چرا فکر میکنی تهران خنکه
دمای اهران ۴۰هست
خستمون کردید انقدر هر چی میشه به تهران خسادت میکنید
ضمنا شما ظهر تعطیل میرید خونه مردم تهران تا ۴سر کارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
همه جا جدول جام جهانی در این ایام،اینجا جدول خاموشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
0
پاسخ
چرا تا الان پیش بینی این همه مصرف رو نداشتین
باید سال ها پیش به فکر خصوصی سازی حد اقل یه 20 یا 30 درصد از کل نیروگاه های برق میکردین
یا نمیخواستین باید از طریق چاپ پول بانک مرکزی خود دولت باید نیروگاه میساخت
بعضی وقتا فکر میکنم تو فضا زندگی میکنم
یعنی هر سال میگن باید مصرف کنترل بشه یه سال نیومدن بگن سال آینده باید به تولید برق افزوده بشه از طریق نیروگاه و پنل و و و
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
برق لواسان هر‌روز نوبت های ۲-۴ و ۴-۶ میره اونوقت می فرمایید جدول نداریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
1
پاسخ
راست میگه از رو جدول نمیره دیمی قطع میشه مثل بقیه کار ها حساب و کتابی در کار نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
خوش به حالتون ما روزی دو بار هر بار دوساعتیعنی جمعا 4 ساعت برقمون قطعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
برعکس جدول خوزستان گرمه باید خاموش بشه ۷تا سد ۵نیروگاه بخار وگازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
چطور اینجا در مشهد جدول خاموشی داریم؟!
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