مسدودسازی ۱۳۰ میلیون دلار دارایی ایران توسط آمریکا
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در پستی در X گفت: وزارت خزانهداری آمریکا «چندین کیف پول مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است که منجر به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار شده است.»
به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ او مدعی شد: واشنگتن «متعهد به مختل کردن و تخریب فعالیتهای مالی غیرقانونی ایران، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال است؛ ما همچنان به طور جدی پول را ردیابی خواهیم کرد و دسترسی ایران به درآمد حاصل از طرحهای درآمد غیرقانونیاش را مسدود خواهیم کرد.»
همزمان کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا مدعی شد: ارتش آمریکا «عامل کلیدی برای جریان انرژی از» خلیج فارس است.
رایت به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC گفت: «مهم نیست چه اتفاقی برای ایران بیفتد، ما باید اطمینان حاصل کنیم که میتوانیم جریان قابل توجهی از نفت، گاز و محصولات را از خلیج فارس خارج کنیم و ارتش آمریکا به این هدف دست یافته است.»
رایت مدعی شد: با افزایش تضعیف قابلیتهای ایران توسط ارتش، این تلاشها «بهتر و بهتر خواهند شد».