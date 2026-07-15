نخست وزیر عراق پس از واشنگتن به ایران میآید
خبرگزاری نون عراق گزارش داد علی الزیدی، نخست وزیر عراق، قصد دارد به زودی به ایران سفر کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۰۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانههای داخلی عراق نوشتند علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به زودی در روزهای آینده به دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، سفری رسمی به تهران داشته باشد.
این رسانهها که توسط خبرگزاری نون رصد میشوند، بدون افشای دستور کار رسمی یا مدت زمان سفر، اعلام کردند که «این سفر پیشبینی شده در چارچوب تقویت روابط دوجانبه بین بغداد و تهران و بحث در مورد تعدادی از مسائل مشترک مورد علاقه طرفین انجام میشود».
نخست وزیر عراق در حال حاضر در یک سفر رسمی به ایالات متحده است، جایی که او در حال برگزاری سلسله جلساتی با مقامات آمریکایی برای بحث در مورد روابط دوجانبه، همکاریهای امنیتی و اقتصادی و همچنین تعدادی از مسائل منطقهای و بینالمللی است.
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