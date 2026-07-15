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قیمت بنزین در آمریکا گران‌تر می‌شود

قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های آمریکا ممکن است دوباره به چهار دلار افزایش یابد، زیرا قیمت نفت، در پی تداوم تجاوز نظامی آمریکا که نگرانی‌های عرضه را برانگیخته، سیر صعودی یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۹۶
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قیمت بنزین در آمریکا گران‌تر می‌شود

داده‌های شرکت رصد بازار سوخت گس‌بادی (GasBuddy) نشان داد که میانگین قیمت بنزین آمریکا در سطح ملی، روز سه‌شنبه ۱۴ ژوئیه، ۳.۸۴ دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته قبل ۲۶ درصد افزایش یافته است. قیمت بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۲.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت‌های بالای بنزین به یک دردسر سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه او تبدیل شده است که به زودی برای حفظ اکثریت ضعیف در کنگره آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تلاش خواهند کرد.

قیمت چهار دلار در هر گالن، نقطه قیمتی است که برای بسیاری از مصرف‌کنندگان مشکل مالی ایجاد می‌کند و آخرین بار در اواخر مارس، پس از مسدود شدن تنگه هرمز، شکسته شد. اما قیمت‌ها در ژوئن پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، به زیر آن آستانه کاهش یافت.

بازگشت به این سطح قیمت، فشار بیشتری را بر خانوارهایی که از قبل تحت فشار تورم بودند، وارد می‌کند.

قیمت بنزین در کنار نفت خام، پس از فروپاشی آتش‌بس بین واشنگتن و تهران در هفته گذشته و اعمال مجدد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، افزایش یافته است.

قیمت خرده‌فروشی سوخت و نفت خام معمولا در یک جهت حرکت می‌کنند زیرا نفت خام خوراک اصلی تولید سوخت است. قیمت نفت خام پس از افزایش ۱۱ درصدی در دو روز معامله گذشته، روز جاری برای سومین روز متوالی افزایش یافت.

داده‌های کشتیرانی در روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه نشان داد که تعداد نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز در روز گذشته به پایین‌ترین سطح در دو ماه گذشته کاهش یافته است. قبل از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از طریق این آبراه جریان داشت.

افزایش قیمت سوخت همچنین با از دست رفتن ظرفیت پالایش روسیه به دلیل تشدید حملات سیستماتیک اوکراین به زیرساخت‌های انرژی، پشتیبانی شده است.

پاتریک دی هان، تحلیلگر گس‌بادی، روز دوشنبه در پست وبلاگی نوشت: «من اکنون انتظار دارم که میانگین قیمت ملی بنزین در هفت تا ۱۰ روز آینده، اگر نه زودتر، به ۴ دلار در هر گالن برسد، در حالی که میانگین قیمت دیزل آمریکا احتمالا تا پایان هفته جاری، احتمالا تا جمعه، دوباره به ۵ دلار آمریکا در هر گالن خواهد رسید.» دی هان افزود: رانندگان در برخی ایالت‌ها ممکن است زودتر از آن شاهد افزایش قیمت‌ها به بالای ۴ دلار آمریکا در هر گالن باشند.

احیای مجدد ترس از تورم

رشد تورم قیمت مصرف کننده آمریکا در ژوئن به دلیل کاهش قیمت انرژی کاهش یافت، اما هزینه‌های بالاتر سوخت می‌تواند چشم‌انداز تورم آمریکا را در ماه‌های پیش رو پیچیده کند.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد در موسسه اعتبارسنجی مودیز آنالیتیکس، اظهار کرد اگر خصومت‌ها به اوج خود برسد و تنگه هرمز برای چند هفته کم و بیش بسته بماند، موجودی نفت جهانی که از قبل فوق‌العاده پایین است، بیشتر کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش رویترز، در این سناریو، قیمت نفت، بنزین و سایر اشکال انرژی افزایش می‌یابد و کمبود عرضه فیزیکی در سراسر جهان پدیدار خواهد شد.

 

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قیمت بنزین قیمت نفت تورم نرخ تورم آمریکا اقتصاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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3
پاسخ
هفتاد سال ما گرونی دیدیم حالا از این به بعد امریکایها هم طعم گرونی را نوش جان کنند
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