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قیمت طلای سیاه اعلام شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز به ۸۵ دلار و ۹۳ سنت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۶۹
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قیمت طلای سیاه اعلام شد

رویترز گزارش داد، قیمت نفت در روز چهارشنبه افزایش یافت، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، محاصره دریایی تمام بنادر ایران را دوباره اعمال کرده و ایران نیز حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه زیرساخت‌های آمریکا در منطقه آغاز نموده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ برای دومین جلسه معاملاتی متوالی، نفت برنت در بالاترین سطح خود از ۱۲ ژوئن و نفت خام آمریکا در بالاترین سطح خود از ۱۵ ژوئن بسته شد و در معاملات اولیه روز چهارشنبه نیز به رشد خود ادامه داد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۲۱ سنت معادل ۱.۴۲ درصد افزایش به ۸۵ دلار و ۹۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸۹ سنت معادل ۱.۱۲ درصد افزایش، ۸۰ دلار و ۲۳ سنت معامله می‌شود.

قیمت نفت در روز سه‌شنبه با ۲ درصد افزایش به بالاترین سطح یک ماهه خود رسیدکه دلیل آن تشدید اختلال در تنگه هرمز بود، تنگه‌ای که پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از آن عبور می‌کرد.

ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات را «برای ادامه تضعیف توانایی‌های ایران در حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز» آغاز کرده است.

تهران می‌گوید پس از از سرگیری خصومت‌ها بین ایران و آمریکا در هفته گذشته، مجدداً این تنگه را بسته است. این موضوع آتش‌بس شکننده‌ای را که در ماه ژوئن پس از چندین ماه درگیری به دست آمده بود، بیشتر تضعیف می‌کند.

ترامپ در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه شب در برنامه «گزارش ویژه با برت بایر» از شبکه فاکس نیوز پخش شد، گفت: «من اهداف انرژی را برای آخر نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی حمله خواهیم کرد».

ارتش ایران بامداد چهارشنبه اعلام کرد حملات پهپادی را علیه مواضع آمریکا در پایگاه «الازرق» اردن انجام داده است. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز اعلام کرد تسلیحات و تأسیسات ذخیره‌سازی در بحرین و کویت را هدف قرار داده است. 

تشدید تنش‌ها در چند روز گذشته، شک و تردیدها را نسبت به اینکه تفاهم‌نامه امضاشده در ماه گذشته منجر به توقف دائمی جنگ می‌شود، افزایش داده است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید (KCM Trade)، گفت: «اگر خصومت‌ها تشدید شود و به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس آسیب برساند، احتمال بازگشت قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در آینده نزدیک وجود دارد» وی افزود که اگر تلاش‌های دیپلماتیک به بازگشایی تنگه کمک کند، قیمت برنت می‌تواند در محدوده ۷۵ تا ۸۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

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بازار نفت انرژی نفت قیمت نفت نفت برنت
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