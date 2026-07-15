سهام شرکت پارس‌خودرو پس از بازگشایی نماد، با ثبت بازدهی ۵۹ درصدی، عملکردی فراتر از شاخص صنعت خودرو در بازار سرمایه به نمایش گذاشت و توجه فعالان بازار را به خود جلب کرد.

سهام شرکت پارس‌خودرو پس از بازگشایی نماد، با ثبت بازدهی ۵۹ درصدی، عملکردی فراتر از شاخص صنعت خودرو در بازار سرمایه به نمایش گذاشت و توجه فعالان بازار را به خود جلب کرد.

نماد «خپارس» از زمان بازگشایی تاکنون با رشد ۵۹ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که شاخص صنعت خودرو در همین بازه زمانی حدود ۲۱ درصد افزایش یافته و سهام پارس‌خودرو با اختلافی قابل توجه، بازدهی بالاتری نسبت به میانگین صنعت خودرو به ثبت رسانده است.

این عملکرد، بیانگر اقبال سرمایه‌گذاران به سهام پارس‌خودرو و تقویت نگاه مثبت بازار به روند فعالیت‌های این شرکت است. هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش تولید و بهبود شاخص‌های عملیاتی، «خپارس» توانسته جایگاه خود را در میان نمادهای صنعت خودرو تقویت کند.

تداوم روند مثبت معاملات این نماد، در کنار عملکرد عملیاتی شرکت، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد بازار سرمایه به چشم‌انداز پیش‌روی پارس‌خودرو و برنامه‌های آتی این خودروساز باشد.