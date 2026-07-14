پاسخ حزبالله عراق به وقوع جنگ فراگیر علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ابو مجاهد العساف»، مسئول امنیتی گردانهای حزبالله عراق با ستایش از تحرکات برادران یمنی اعلام کرد: «از گامهای مبارک برادران یمنی برای شکستن محاصره آل سعود خائن، بازمانده شجره ملعونه، و پایان دادن به نفوذ آلزاید که بر رنج مردم مظلوم یمن افزوده است، حمایت کامل خود را اعلام میکنیم.»
او افزود: «یا امنیت برای همه خواهد بود یا برای هیچکس امنیتی نخواهد ماند، یا خیر برای همه خواهد بود یا همگان از آن محروم خواهند شد. یمنیها ابزارها و اهرم فشارهایی در اختیار دارند که میتواند معادلات را بهکلی برهم بزند.
العساف همچنین گفت: «سرکوب پیروان اهلبیت (ع) و شیعیان آنها در پادشاهیهای حوزه خلیج فارس، و نیز به دست باندهای الجولانی بیپاسخ نخواهد ماند.» وی تأکید کرد که «حساب همچنان باز خواهد ماند و اشرار بیتردید بهای آن را خواهند پرداخت.»
مسئول امنیتی گردانهای حزبالله عراق در ادامه تصریح کرد: «اگر جنگی علیه جمهوری اسلامی دربگیرد، مشارکت نیروهای مقاومت فوری و قاطع خواهد بود؛ چرا که این تصمیم به عقیده پیوند خورده و جای هیچگونه چانهزنی در آن نیست.»
او همچنین گفت: «باید برای بیپروایی نظام حاکم در کویت حدی گذاشته شود، و آن حد، حد شمشیر است.»