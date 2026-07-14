مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق تاکید کرد: «اگر جنگی علیه جمهوری اسلامی دربگیرد، مشارکت نیروهای مقاومت فوری و قاطع خواهد بود؛ چرا که این تصمیم به عقیده پیوند خورده و جای هیچ‌گونه چانه‌زنی در آن نیست.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ابو مجاهد العساف»، مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق با ستایش از تحرکات برادران یمنی اعلام کرد: «از گام‌های مبارک برادران یمنی برای شکستن محاصره آل‌ سعود خائن، بازمانده شجره ملعونه، و پایان دادن به نفوذ آل‌زاید که بر رنج مردم مظلوم یمن افزوده است، حمایت کامل خود را اعلام می‌کنیم.»

او افزود: «یا امنیت برای همه خواهد بود یا برای هیچ‌کس امنیتی نخواهد ماند، یا خیر برای همه خواهد بود یا همگان از آن محروم خواهند شد. یمنی‌ها ابزارها و اهرم فشارهایی در اختیار دارند که می‌تواند معادلات را به‌کلی برهم بزند.

العساف همچنین گفت: «سرکوب پیروان اهل‌بیت (ع) و شیعیان آنها در پادشاهی‌های حوزه خلیج فارس، و نیز به دست باندهای الجولانی بی‌پاسخ نخواهد ماند.» وی تأکید کرد که «حساب همچنان باز خواهد ماند و اشرار بی‌تردید بهای آن را خواهند پرداخت.»

مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق در ادامه تصریح کرد: «اگر جنگی علیه جمهوری اسلامی دربگیرد، مشارکت نیروهای مقاومت فوری و قاطع خواهد بود؛ چرا که این تصمیم به عقیده پیوند خورده و جای هیچ‌گونه چانه‌زنی در آن نیست.»

او همچنین گفت: «باید برای بی‌پروایی نظام حاکم در کویت حدی گذاشته شود، و آن حد، حد شمشیر است.»