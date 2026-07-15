به گزارش سرویس بین الملل تابناک، انگلیس روز دوشنبه در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کرد.

طبق این تصمیم عضویت، شرکت در جلسات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نمایش عمومی نماد‌های آن اکنون در انگلیس جرم محسوب می‌شود.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

کتاب «ماراتن مذاکرات هسته‌ای، از سعدآباد تا کوبروگ» به قلم نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بوستون و کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون آمریکا از جمله آثار انتصار به شمار می‌رود. همچنین کتاب «سیاست کرد‌ها در خاورمیانه» از جمله آثار شناخته شده انتصار است که ابعاد سیاسی و اجتماعی ادغام کرد‌ها در جریان اصلی زندگی سیاسی-اجتماعی در ایران، عراق و ترکیه را تحلیل می‌کند.

*بریتانیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. دلایل این اقدام چه بود؟

طراحی این اقدام از سوی بریتانیا مدت‌ها در دست تهیه بود. این اقدام صرفاً موضع لندن را با واشنگتن همسو کرد. در عمل، این اقدام تأثیر چشمگیری بر روابط از پیش تنش آلود ایران و بریتانیا نخواهد داشت.

با این حال، این طبقه بندی، در صورت تمایل بریتانیا، مشارکت این کشور در عملیات‌های نظامی علیه ایران را آسانتر خواهد کرد.

*پیامد‌های حقوقی و سیاسی این اقدام بریتانیا در قبال معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی چیست؟

همانطور که در پاسخ قبلی اشاره کردم، این اقدام از نظر قانونی، توجیه هرگونه تجاوز نظامی آینده بریتانیا علیه ایران را با ادعای مبارزه با تروریسم، برای دولت این کشور آسان‌تر می‌کند.

همچنین بریتانیا می‌تواند دارایی‌های ایران را آسانتر از گذشته توقیف کند. از پیش نیز قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم در بریتانیا وجود دارد که راه را برای این اقدام احتمالی لندن هموار می‌سازد.

*چه اقدامات متقابلی از سوی ایران قابل تصور است؟

حداقل کاری که ایران می‌تواند انجام دهد، معرفی نیرو‌های بریتانیایی در منطقه به عنوان نهاد‌های تروریستی و رویارویی سیاسی، اقتصادی و نظامی با آنها در صورت تصمیم به این کار است.