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استاد دانشگاه آلاباما آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک:

تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند

پروفسور نادر انتصار معتقد است انگلیس با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست خود را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۰۶
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31127 بازدید
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۳۳

تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، انگلیس روز دوشنبه در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کرد.

طبق این تصمیم عضویت، شرکت در جلسات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نمایش عمومی نماد‌های آن اکنون در انگلیس جرم محسوب می‌شود.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

کتاب «ماراتن مذاکرات هسته‌ای، از سعدآباد تا کوبروگ» به قلم نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بوستون و کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون آمریکا از جمله آثار انتصار به شمار می‌رود. همچنین کتاب «سیاست کرد‌ها در خاورمیانه» از جمله آثار شناخته شده انتصار است که ابعاد سیاسی و اجتماعی ادغام کرد‌ها در جریان اصلی زندگی سیاسی-اجتماعی در ایران، عراق و ترکیه را تحلیل می‌کند.

*بریتانیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. دلایل این اقدام چه بود؟

طراحی این اقدام از سوی بریتانیا مدت‌ها در دست تهیه بود. این اقدام صرفاً موضع لندن را با واشنگتن همسو کرد. در عمل، این اقدام تأثیر چشمگیری بر روابط از پیش تنش آلود ایران و بریتانیا نخواهد داشت. 

با این حال، این طبقه بندی، در صورت تمایل بریتانیا، مشارکت این کشور در عملیات‌های نظامی علیه ایران را آسانتر خواهد کرد.

*پیامد‌های حقوقی و سیاسی این اقدام بریتانیا در قبال معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی چیست؟

همانطور که در پاسخ قبلی اشاره کردم، این اقدام از نظر قانونی، توجیه هرگونه تجاوز نظامی آینده بریتانیا علیه ایران را با ادعای مبارزه با تروریسم، برای دولت این کشور آسان‌تر می‌کند. 

همچنین بریتانیا می‌تواند دارایی‌های ایران را آسانتر از گذشته توقیف کند. از پیش نیز قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم در بریتانیا وجود دارد که راه را برای این اقدام احتمالی لندن هموار می‌سازد.

 *چه اقدامات متقابلی از سوی ایران قابل تصور است؟

حداقل کاری که ایران می‌تواند انجام دهد، معرفی نیرو‌های بریتانیایی در منطقه به عنوان نهاد‌های تروریستی و رویارویی سیاسی، اقتصادی و نظامی با آنها در صورت تصمیم به این کار است.

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ایران انگلیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تروریستی اعلام کردن سپاه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
32
52
پاسخ
گوش کنید و فقط انجام دهید:
" حداقل کاری که ایران می‌تواند انجام دهد، معرفی نیرو‌های بریتانیایی در منطقه به عنوان نهاد‌های تروریستی و رویارویی سیاسی، اقتصادی و نظامی با آنها در صورت تصمیم به این کار است"
پاسخ ها
تاجی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
تمام جنگدها جنگ ها نقشه انگلیسی و یهود مشهوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
44
44
پاسخ
خب دست ما رو هم باز میکنه پروفسور!!
آخه این جزیره ی کوچولو دیگه این وسط چی میگه!
هنوز در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی گیر کرده و فکر میکنه الآن هم اوضاع جهان مثل اون موقع هست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
12
95
پاسخ
به نظرم با ادامه دار شدن جنگ و اگر ایران در شرایط ضعف قرار بگیرد و کشور های دیگر احساس کنند آمریکا در جنگ پیروز می شود و هزینه جنگ برایشان کم است به کمک آمریکا وارد جنگ با ایران می شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
با ادامه جنگ نه ، با سستی در جنگ و کپتاهغ آمدن در برابر تهاجم بالفعل. شروع کننده جنگ ایران نبود، آمریکا شهریور ۱۳۲۰ به ایران حمله کرد، واقعیتی که پادوهای استعمار خوش ندارند بگویند.
جانفدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
63
43
پاسخ
وقتی آسمان کشورهای حوزه خلیج فارس نا امن ومختل شود واز سوی دیگر حتی یک قطره نفت وگاز از خاورمیانه خارج نشود خودشان مجبور به تسلیم شدن وتوقف جنگ هستند. وبهترین فرصت هم برای شکستن محاصره‌ی یمن شجاع است. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت
آزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
41
45
پاسخ
نزدیکه نیم قرن هست که کل دنیا جمع شدن و نخواستن مردم این مملکت روی آرامش ببینه خب اگه انگلستان هم دوست داره جفتک بزنه خب بزنه تا ببینه مزه نا امنی و جنگ چیه . جنگه دیگه این مملکت دیگه اونی که فکر میکنن نیست عزیزم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
67
23
پاسخ
انگلیس طی سه قرن جهان نوین را ساخت و به آن تمدن و روح تازه ای بخشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ای بیچاره فراماسون انگلیس چه گلی برسر جهان سوم زد که می گویی جهان را ساخت اگر امکاناتی ساخته باشد فقط برای امیال استعماری خودش بوده نه رفاه مردمان لیچاره
تاجی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شما را ارجاع میدهم به خواندن کتاب عصر ظهور. تمام فتنه ها زیر سر انگلیس و یهودی هاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
حالت خوبه !
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
40
45
پاسخ
چرا ایران با کشور صدرصد زد ايرانی باید رابطه داشته باشه چرا سفارتخانه این انگلیس جاسوس پرور بسته نمیشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
سفارت این روباه پیر را ببندید و راحت . انگلیس مثل روباه منتظر لاشخوری هست خودش عرضه کاری نداره
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
32
24
پاسخ
آمریکاه خودش میداند با ایران یک پارچه ایران قوی کار ی از دستش بر نمی آید با سیا ست ترامپ به عربستان که خوده ترامپ غمار باز می گوید عربستا ن گاوه شیرده من است یعنی به پادشا ه عربستان می گوید کاو واقعان پادشاه عر بستان گاوه تمام نفت وسرما یه اش ترامپ داره می چاپه به عربستان از خدا بی خبر
پاسخ ها
تاج
| United States of America |
۰۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بخدا برای خودت یک تایپیست بگیری آبروت بهتر حفظ میشه ،یعنی کسی عمدا بخواد غلط تایپ کنه پیش تو کم میآورد عزیزممم
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
29
33
پاسخ
کی اهمیت میده.تو جنگل که شیر نباشه قورباغه هم هفت تیر کش میشه.بریتانیای کبیر خیلی وقت که شده صغیر خودش خبر نداره.
ممدی که نبودی ببینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
30
40
پاسخ
دقیقاً ما هم ارتش و نیروهای نظامی انگلیس رو تروریستی اعلام کنیم و اگر در خلیج‌فارس آنها رو دیدیم دستگیر نماییم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ببخشید اونا هم کل نیروی نیظامیمونو تروریستی اعلام کنن وضع خطرناک میشه هااااا. یه چی میپرونید که سران قدرتمون فک می کنید به عقلشون نمیرسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
باید بزنیم اینها لایق دستگیری هم نیستند
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